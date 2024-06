Europee a Bastia, FdI primo partito, a seguire Pd e 5 Stelle | L'incognita liste civiche sulle comunali - Tuttoggi.info

Bastia Umbra è uno dei Comuni umbri al voto sia per le amministrative che per le Europee; e se i voti si equivalessero – un “giochino” reso più complicato dalla presenza di numerose liste civiche e dalla presenza, a livello locale, di partiti assenti a livello nazionale – come potrebbero essere gli exit poll per le Comunali?



Anche a Bastia come nel resto d’Italia, secondo Eligendo, Fratelli d’Italia è il primo partito con 3.645, pari al 34,20; a seguire il Partito Democratico, con 2.635 e il 24,72%, terzo il Movimento 5 Stelle con 2.635 voti e il 10,72%. A seguire 1.044 voti e il 9,79% per la Forza Italia, e 696 voti e il 6.53% per la Lega. A seguire Alleanza Verdi e Sinistra, 570 voti e il 3.35%, Stati Uniti d’Europa (286 voti e 2,68%), Azione (243 voti e il 2.28%), Pace Terra em Dignità di Michele Santoro, 167 voti e l’157%, Alternativa Popolare (140 voti e 1.31%), Democrazia Sovrana Popolare (79 voti, lo 0.74%) e Libertà (63 voti e lo 0.59%).



Al netto dunque del voto “diverso” tra Europee e Comunali e della diversità nelle liste e di partiti presenti/assenti, la coalizione che sostiene Paola Lungarotti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Paola Lungarotti Sindaco) potrebbe aver preso quasi il 49%, contro il 38% della coalizione di Erigo Pecci (PD, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Bastia, Movimento 5 Stelle, PSI, Progetto Bastia). Più difficili capire il peso del civismo di centrodestra per Catia Degli Esposti (Bastia Popolare, Forza Bastia, Bastia Futura, Bastia Civica, più il sostegno di Italia Viva inserita in altre liste), mentre Matteo Santoni, stando ai risultati delle Europee, sarebbe andato poco oltre l’1% – anche se c’è da dire che, a livello regionale, il partito di Bandecchi arriva a sfiorare il 2% e quasi il 9% nel Comune di Terni.