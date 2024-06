Elezioni amministrative a Marsciano e tuderte, 4 comuni al voto | Gli scrutini, aggiornamenti - Tuttoggi.info

Marsciano, Collazzone, Fratta Todina, e Monte Castello di Vibio i comuni in competizione. Qualche sorpresa negli scrutini a Marsciano

Aggiornamento delle 17.43– Eletto il sindaco di Collazzone. Si tratta di Laura Antonelli di Bene Comune Collazzone (52,56%- 1.006). Battuti Anna Iachettini di Sempre per Collazzone (26,96%- 516) e Augusto Morlupi di Uniti per un Comune a porte aperte (20,48%- 392).

Aggiornamento delle 17.00– Eletto il sindaco di Fratta Todina: E’ Gianluca Coata di Democratici Uniti (58,72%-653) che ha battuto Andrea Falconi di In comune con noi (23,74%-264) e Pier Luigi Pancrazi di Progetto Comune (17,54%-195).

Aggiornamento delle 16.29– Eletto il sindaco di Monte Castello di Vibio. E’ Agnese Cerquaglia che ha sconfitto con il 56,39% (512 voti) il candidato del centrodestra Elio Primiera (43,61% per 396 voti)

Iniziano ad arrivare i primi dati sullo scrutinio del voto amministrativo, in corso nelle sezioni dei 4 comuni del Tuderte. Di rilievo la competizione a Marsciano dove in alcune sezioni sono già comparse le prime sorprese per il sindaco uscente e ricandidato Francesca Mele. In alcune delle sezioni scrutinate sono stati attestati vantaggi del 3% in favore del candidato di centrosinistra Michele Moretti sulla sindaca uscente.

I comuni al voto sono Marsciano, Collazzone, Fratta Todina, e Monte Castello di Vibio.

