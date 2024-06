Elezioni Live, Presciutti sindaco per la terza volta | Vergari fa tris a Scheggia, spoglio in diretta - Tuttoggi.info

Diretta live dello scrutinio a partire dalle 14, i candidati unici Capponi (Costacciaro) e Polidori (Fossato di Vico) hanno già ampiamente superato il quorum del 40% di votanti, ora si attende il responso quasi scontato del 50% di voti validi

Sono 5 i Comuni dell’Alto Chiascio sotto i 15mila abitanti pronti a conoscere il nome del nuovo sindaco per i prossimi 5 anni. La diretta spoglio live qui sotto:

Ore 16.15 – Sezioni 20/20 Gualdo Tadino – Presciutti 3859 (47,82%), Vitali 3341 (41,40%), Pasquarelli 870 (10,78). Presciutti sindaco per la terza volta!

Ore 16.06 – Sezioni 3/3 Scheggia e Pascelupo – Vergari 597 (77,94%), Masseroni 169 (22,06%). Fabio Vergari (foto sotto) fa tris!

Ore 16.02 – Sezioni 17/20 Gualdo Tadino – Presciutti 3078 (46%) su Vitali 2795 (42%)!

Ore 15.49 – Sezioni 15/20 Gualdo Tadino – Controsorpasso di Presciutti 2463 (44%) su Vitali 2398 (43%)!

Ore 15.41 – Sezioni 2/3 Scheggia e Pascelupo – Vergari 355, Masseroni 100

Ore 15.34 – Sezioni 12/20 Gualdo Tadino – Vitali 1740 (44%), Presciutti 1634 (42%)

Ore 15.32 – Sezioni 11/20 Gualdo Tadino – Vitali 1579 (45%), Presciutti 1410 (41%)

Ore 15.26 – Sezioni 10/20 Gualdo Tadino – Vitali 1404, Presciutti 1291

Ore 15.22 – Sezioni 7/20 Gualdo Tadino – Sorpasso Vitali 922 su Presciutti 872

Ore 15.21 – Sezioni 2/3 Fossato di Vico – Lorenzo Polidori si avvia a diventare il nuovo sindaco, per ora tutti validi i voti conquistati da candidato unico

Ore 15.15 – Sezioni 5/20 Gualdo Tadino – E’ perfetta parità fra Presciutti e Vitali, entrambi al 44% con 579 voti

Ore 14.58 – Sezioni 4/20 Gualdo Tadino – Presciutti 462 voti , Vitali 422, Pasquarelli 92

Ore 14.58 – Sezioni 3/20 Gualdo Tadino – Presciutti 362 voti , Vitali 285, Pasquarelli 62

Ore 14.46 – Sezioni 2/20 Gualdo Tadino – Presciutti 186 voti , Vitali 161, Pasquarelli 30

Ore 14.44 – Sezioni 1/20 Gualdo Tadino – Presciutti 101 voti, Vitali 77, Pasquarelli 11

Ore 14.40 – Il primo sindaco ufficialmente eletto in Umbria è quello di Vallo di Nera, Agnese Benedetti ha conquistato addirittura il 97% dei voti

[Il Comune più grande è Gualdo Tadino con 20 sezioni da scrutinare, Costacciaro e Sigillo ne hanno solo due]

Ore 14 – Si parte con lo scrutinio nei 5 Comuni della Fascia appenninica

—–

A Gualdo Tadino – il più grande tra questi – se la giocano in tre: il sindaco uscente Massimiliano Presciutti (Gualdo 2030), che tenta il tris, il suo ex vice Fabio Pasquarelli (Gualdo) e Simona Vitali (Rifare Gualdo). L’affluenza è stata del 66,39%, in calo di 4 punti percentuali rispetto al 2019 (70,83).

Due sono invece i Comuni andati alle urne con un solo candidato: si tratta di Costacciaro, dove Andrea Capponi va a caccia del suo terzo mandato, e Fossato di Vico, dove il vicesindaco Lorenzo Polidori proverà a sostituire Monia Ferracchiato (che ha rinunciato a ricandidarsi dopo due mandati). In entrambi i casi è stato già raggiunto il primo obiettivo, ovvero è stato superato il quorum del 40% di elettori votanti (69% a Costacciaro e 64% a Fossato). Per avere la certezza della fascia tricolore, oggi, sarà necessario superare il 50% di voti validi.

Gli unici “duelli” sono dunque di scena a Scheggia e Pascelupo e Sigillo. Nel primo caso Fabio Vergari tenta il tris e se la vedrà con Fabio Masseroni mentre nel secondo il sindaco uscente Giampiero Fugnanesi vuole il bis contro Claudio Rosati.