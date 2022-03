E45 sempre più "pericolosa", pneumatico si stacca da camion e centra auto - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto all'altezza di Selci (San Giustino), fortunatamente non ci sono stati feriti | Appena una settimana fa un caso analogo era successo a verso Umbertide

Ancora paura lungo la E45, stavolta all’altezza di Selci (San Giustino), dove uno pneumatico si è staccato accidentalmente da un camion ed è andato a colpire un auto in corsa.

Miracolosamente illeso l’autista della vettura. Nessun graffio neanche per il camionista che, alquanto spaventato, si è fermato al lato della strada senza particolari problemi di stabilità del suo mezzo pesante.

Sul posto è quindi arrivata la Polizia di Città di Castello, che ha provveduto in sicurezza a rallentare temporaneamente e a deviare il traffico. In breve tempo la viabilità è stata ripristinata senza particolari disagi per la circolazione e senza il verificarsi di altri sinistri. Un caso analogo era accaduto proprio qualche giorno fa, per fortuna senza creare incidenti, sempre sulla E45 ma all’altezza di Umbertide.

Alla luce dei numerosi eventi che si sono stati registrati negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti e autotrasportatori “l’importanza di effettuare un accurato controllo del veicolo prima di mettersi in viaggio“.

Ma la “pericolosità” della E45, e il distaccamento così frequente e “anomalo” di pneumatici potrebbe dipendere anche dal fondo stradale ammalorato. La voragine apertasi nei pressi dell’uscita di Pieve Santo Stefano lascia sicuramente perplessi..