Voragine lungo E45, danni a 3 mezzi "Si vedeva cosa c'era sotto al viadotto" - Tuttoggi

La voragine di 40 cm di profondità e un metro di lunghezza si è aperta poco dopo lo svincolo di Pieve Santo Stefano nord,

Quaranta centimetri di profondità per un metro di diametro. Queste le incredibili misure di una vera e propria voragine apertasi lungo la E45, poco dopo lo svincolo di Pieve Santo Stefano nord (a pochi km dal confine umbro), direzione Cesena.

La gigantesca buca è stata segnalata nel weekend appena trascorso dai conducenti di un camion e due furgoni, tutti e tre danneggiati (gomme e cerchioni spaccati) dopo esserci passati sopra. “Eravamo di ritorno da una trasferta di lavoro e ci siamo quasi ammazzati – commenta uno di loro, che ha già fatto denuncia – Una voragine presa in pieno ! Non commento oltre. Io e il mio collega siamo “incriccati” e spaventati ma siamo comunque tornati a casa, grazie a Dio!”

”Io mi domando quanto ancora dovremmo subire questa ‘tortura’ prima che le istituzioni intervengano a dovere – ha detto un automobilista trovatosi davanti proprio i mezzi in panne – una vergogna nessun’ altra parola: la foto non rende, ma si vedeva cosa c’era sotto al viadotto…”

La E45, dopo la segnalazione dei malcapitati, è stata subito chiusa da Anas in quel tratto (con deviazione sulla viabilità alternativa), per delimitare e mettere in sicurezza la voragine. Destano comunque perplessità i ferri a vista e quei buchi neri nel vuoto. Specie se, come emerso, quella cavità nell’asfalto era stata ricoperta di catrame solo qualche ora prima…