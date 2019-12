Pulmino imbocca strada contromano, tragedia sfiorata sulla E45 - Tuttoggi

La E45 regala sempre tante sorprese, purtroppo mai positive. Per ultima quella di ieri (martedì 17 dicembre), lungo il tratto toscano della superstrada, all’altezza del restringimento di corsia nei pressi della piazzola franata di Pieve Santo Stefano (Ar), dove un pulmino ha pericolosamente imboccato la carreggiata contromano (foto scattata da Michele Gregori).

Inutile dire che l’errore poteva trasformarsi in una tragedia, evitata solo per la prontezza di riflessi del conducente dell’auto nella giusta direzione (la Opel grigia nella foto), che fortunatamente stava sopraggiungendo a bassa velocità, ritrovandosi faccia a faccia con l’altro mezzo.

La situazione si è infine risolta con un’improvvisata (e folle) retromarcia dell’autista del pulmino, costretto a fare dietrofront per immettersi di nuovo sulla corsia da dove era venuto e proseguire verso sud. Il mezzo non è stato ancora rintracciato.

Da quanto emerge non sarebbe la prima volta che in questo tratto, sempre in corrispondenza di cantieri come in questo caso, alcuni veicoli si sono trovati a procedere nel senso di marcia opposto.