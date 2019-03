Distretto 2090 Rotary International, si tiene domani a Gualdo Cattaneo il SISD-Seminario Istruzione Squadra Distrettuale

Il Distretto 2090 del Rotary International comunica che il 10 marzo 2019, presso la Farchioni Olii s.p.a. di Gualdo Cattaneo (PG), dalle 10:00 alle 18:00, avrà luogo il SISD – Seminario Istruzione Squadra Distrettuale per organizzare e coordinare il lavoro e i progetti dell’anno rotariano 2019 – 2020 che inizierà, ufficialmente, il prossimo primo luglio.

Durante l’evento saranno presentate le commissioni distrettuali che, ciascuna per il suo specifico ambito, coordineranno i singoli progetti di servizio che il Rotary International realizzerà nelle regioni di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria ovvero i territori appartenenti al Distretto 2090. Oltre alle commissioni distrettuali il SISD sarà anche l’occasione per sviluppare e accrescere la leadership dei rotariani e favorire lo scambio di idee per una migliore azione di servizio e solidarietà nei territori del Distretto.

“Lavoriamo per un Rotary vicino alle realtà e alle persone che hanno bisogno di aiuto e di sostegno concreto – sottolinea il DGE Basilio Luigi Ciucci prossimo Governatore del Distretto 2090 ed organizzatore dell’evento – lavoriamo affinché il Rotary possa continuare la sua azione centenaria nel promuovere programmi umanitari e educativi, per migliorare le condizioni sanitarie, sostenere l’istruzione e lottare contro la povertà. Il nostro Distretto, di cui l’Umbria è parte integrante, sarà protagonista anche nel nuovo anno rotariano nelle azioni di servizio che hanno sempre caratterizzato il Rotary in Italia e nel mondo” – conclude il DGE Basilio Ciucci.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

PROGRAMMA SISD 10 MARZO 2019 -GUALDO CATTANEO (PG)

10.00 Saluti

10.10 inizio lavori plenaria

Governatore Basilio Luigi Ciucci

Istruttore PDG Luigi Falasca

10.40 Le Commissioni

Pubblico interesse e Azione Internazionale PDG Paolo Raschiatore

Effettivo PDG Marco Bellingacci

Programmi Azione Giovani PDG Mauro Bignami

Immagine pubblica PDG Ferruccio Squarcia

Rotary Foundation PDG Mario Giannola

Alumni PDG Francesco Ottaviano

12.50 Question Time

13.00 Colazione di lavoro

14.30 La leadership e il lavoro di squadra

Pompeo Farchioni (Rotary Club Spoleto)

15.30 inizio lavori in sessioni

Il Governatore e il Responsabile rapporti con i Club incontrano gli Assistenti per il calendario visite

I Presidenti di Commissione incontrano i Direttori

16.30 Conclusione

Governatore Basilio Luigi Ciucci (nella foto)

