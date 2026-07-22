 Diminuzione Tari Perugia, Uil e Uiltrasporti Umbria: “Lavoriamo per abbassare tasse locali”
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Diminuzione Tari Perugia, Uil e Uiltrasporti Umbria: “Bene la riduzione: lavoriamo per abbassare i balzelli locali”

Redazione

Diminuzione Tari Perugia, Uil e Uiltrasporti Umbria: “Bene la riduzione: lavoriamo per abbassare i balzelli locali”

Mer, 22/07/2026 - 15:30

Condividi su:

“Vogliamo esprimere un plauso alla decisione della riduzione della Tari da parte del Comune di Perugia. Si tratta di una decisione che va nella direzione delle nostre richieste, da tempo volte a chiedere di reinvestire quanto entrava nelle casse comunali degli utili proveniente dalla partecipata Gesenu Spa. Finalmente è stato accolta la richiesta di tutta la Uil di contenere e, se possibile, diminuire tutte le varie tasse locali. Una richiesta che, il nostro congresso nazionale, ha rinnovato con ancora più forza e che sarà al centro di tutte le campagne di autunno. Non possiamo non sottolineare, inoltre, quanto sia inutile che si lavori a livello nazionale con il governo per abbattere costi fiscali in busta paga se poi comuni e Regioni se li riprendono con l’aumento dei balzellli locali”. A dirlo sono il segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari, il segretario generale della Uil Trasporti Umbria, Stefano Cecchetti e il segretario regionale Uilt Walter Bonomi.

“Siamo convinti, in tema di Tari, che il Comune di Perugia, ma sicuramente tutti i comuni umbro, possa addirittura ridurre il costo, evitando un servizio di raccolta “esasperato” che ha introdotto un meccanismo senza fine di aumento dei costi, maggior inquinamento atmosferico per aumento dei mezzi necessari, ma soprattutto una occupazione ‘malata’ con addetti a tali servizio marcati da sempre più infortuni e malattie professionali muscolo-schelettriche, dovute al saliscendi dai mezzi (250/300 volte al giorno per tutti i giorni lavorativi annuali) a fronte di un costante aumento di manualità rispetto al passato in cui lavoravano le macchine”.

“Quindi quello della Sindaca Ferdinandi lo consideriamo un notevole passo in avanti che non dovrà fermarsi a ciò ma proseguire con risolutezza verso una sanatoria delle avversità descritte. L’avvento a Presidente di Gesenu di Massimo Monni potrebbe sicuramente essere di aiuto alla causa. Proviamo ad essere ottimisti. Saremo vigili affinché si cambi direzione”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Go! Franciscan Youth Meeting, i primi dettagli organizzativi: come partecipare alla messa con il Papa

Assisi

A Bastia Umbra tre giorni di festa nel segno della tradizione con Trattori che passione

Trasimeno

Chironomidi al Trasimeno, Regione potenzia le misure. Meloni: “Soluzioni strutturali no emergenza”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Diminuzione Tari Perugia, Uil e Uiltrasporti Umbria: “Bene la riduzione: lavoriamo per abbassare i balzelli locali”

Terni

Alto Impatto, Terni al setaccio delle forze dell’ordine

Terni

Minaccia di lanciarsi nel vuoto con la figlia di 11 mesi, arrestato per tentato omicidio

Città di Castello

Monica Bellucci in visita alla Tipografia Grifani-Donati

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!