Coronavirus, tregua dai contagi. L’allarme del sindaco di Montefalco | I dati

I numeri della Dashboard regionale e la preoccupazione degli amministratori

Giornata tranquilla sul fronte del contagio da Coronavirus. Complice il week end, che segna tradizionalmente un allentamento dei tamponi effettuati, il quadro che viene fuori è quello di un comprensorio che dopo giornate nere si trova a ripartire. L’unico luogo dove i contagi aumentano, ma i guariti quasi si equivalgono, è Foligno.

I numeri di Bevagna e Foligno

Nello specifico: a Bevagna il totale degli attualmente positivi è di 86, 2 guariti e nessun nuovo positivo. A Foligno +21 positivi, ma anche +16 guariti per un totale di attualmente positivi di 984.

Tregua a Gualdo Cattaneo e Nocera

A Gualdo Cattaneo gli attualmente positivi sono 41, nessun nuovo positivi e nessun guarito. Stessa situazione – stando ai numeri della Dashboard – a Montefalco, con i positivi a quota 67. Dopo aver attraversato giornate difficili, Nocera non registra nuovi positivi ma registra un guarito, per un totale di 134 attualmente positivi.

A Spello il secondo incremento dei contagi per Coronavirus

A Spello c’è il secondo incremento di positivi, sono 9 in più i cittadini che hanno riscontrato il virus, con 2 guariti e 192 attualmente positivi. A Trevi un positivo, un guarito e 88 attualmente positivi. A Valtopina nessun positivo e nessun guarito.

Montefalco, interviene il sindaco

Questo dicono i dati della dashboard. Si aggiunge però un caso Montefalco. Un post del sindaco Luigi Titta fornisce numeri differenti, con un incremento che porta i positivi ad 80, quindi quasi 20 in più rispetto al dato regionale, e che sarebbe stato riscontrato quindi nelle ultime ore.

L’allarme di Titta sul Coronavirus

“Cittadini, è passato appena un mese dall’ultimo mio comunicato ufficiale e purtroppo i nuovi dati relativi ai contagi non sono affatto rassicuranti – dice il primo cittadino – in un solo mese c’è stata una costante crescita dei casi positivi al covid 19 e con l’aggravante che per la prima volta c’è un consistente numero di casi che sta interessando giovani e bambini“.

I numeri del sindaco

I numeri che fornisce Titta vedono 80 positivi, 12 in isolamento fiduciario, 206 guariti, 7 deceduti. Dei positivi: 4 nella fascia 0-3 anni, n° 3 nella fascia 4-6 anni, n° 8 nella fascia 6-17 anni, n° 10 nella fascia 18-30 anni. “Questo dovrebbe essere il mese più critico ma speriamo sempre al meglio, tutte le restrizioni sono state messe in essere anche in conseguenza dell’ultimo DPCM e dell’ Ordinanza Regionale, le raccomandazioni sul rispetto delle norme ormai note rimangono forti, cosi come quella di provvedere alla prenotazione dei vaccini. Buona salute a tutti”.