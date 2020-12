Coronavirus, chiuso il nido comunale ‘Raggio di sole’

Chiuso per Coronavirus l’asilo nido comunale ‘Raggio di sole’. C’è l’ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini che ordina la sospensione delle attività in presenza fino al 7 dicembre, a causa della positività accertata di una educatrice.

Quarantena per tutti

L’ultima presenza dell’insegnante è stata il 24 novembre, quindi da lì il conteggio per i 14 giorni canonici di quarantena, che scadono appunto il 7. Nel frattempo i locali sono stati sanificati e igienizzati.

Scuole e Coronavirus

Non è il primo caso in cui il Coronavirus costringe alla chiusura una scuola. Ad ottobre la secondaria di primo grado di Belfiore era stata chiusa da un’altra ordinanza del sindaco Zuccarini: 36 casi di positività. Un’altra ordinanza a novembre per il nido Raffaello Sanzio, con tre educatrici che avevano contratto il Covid.

Da una settimana è in quarantena la metà degli alunni della scuola primaria di Scafali, dove tre insegnanti hanno riscontrato positività al virus e giovedì pomeriggio le tre classi isolate si sono sottoposte al tampone per verificare la situazione. Per il momento nessuno, oltre alle tre docenti, aveva accusato alcun sintomo.