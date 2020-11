Coronavirus, positive tre educatrici: chiude l’asilo nido ‘Raffaello Sanzio’

Positive al Coronavirus tre educatrici, così il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato l’ordinanza che stabilisce la sospensione dell’attività didattica nell’asilo nido comunale “Raffaello Sanzio” fino al 19 novembre prossimo per consentire l’effettuazione delle necessarie operazioni di sanificazione dei locali.

Coronavirus, quarantena anche per i contatti delle educatrici dell’asilo

La Asl ha comunicato ieri la positività di 3 educatrici. Pertanto dovranno essere poste in quarantena i loro contatti in ambito scolastico, appartenenti ai rispettivi gruppi classe, per un periodo di quattordici giorni a far data dall’ultimo contatto (6 novembre). La Asl ha chiesto, inoltre, al Comune di di contattare le famiglie dei bambini, il personale educativo e gli altri soggetti interessati – inclusi cuochi e personale ausiliario – trasmettendo le “Indicazioni per l’isolamento”, allegate all’ordinanza odierna e disponibili all’albo pretorio on line dell’Ente.