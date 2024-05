"Letture a fiume" pronta la IVa edizione nel bosco didattico di Ponte Felcino - Tuttoggi.info

Arrivo Aps, presenta: Letture a Fiume IVᵃ edizione che si terrà nel Bosco didattico di Ponte Felcino, lungo il fiume Tevere, sabato 18 maggio 2024 dalle 13h30 con ingresso gratuito.

Dopo Ponte San Giovanni, Pretola e Ponte Felcino, vista l’accoglienza trovata, quest’anno Arrivo Aps ha scelto di nuovo il bosco didattico per “Letture a fiume”, un evento che è innanzitutto spazio di incontro e condivisione.Incontrarsi per conoscersi, riconoscersi e condividere emozioni, vissuti e talenti ma anche del sano buon tempo insieme, fuori da schemi e contesti banali e mercificati, spesso così ripetitivi e schematici da lasciare poco o per nulla spazio alla multiforme e imprevedibile manifestazione di noi stesse/i. E allora…

Letture a fiume perché assieme alla corrente faremo scorrere le proposte performative e laboratoriali delle socie e soci di Arrivo, assieme a tutte quelle che chi parteciperà vorrà condividere, trovando un accogliente microfono aperto ad aspettarle/i.

Letture con il fiume visto che a lui affidiamo il flusso delle nostre emozioni e pensieri, perché come acqua trovino sempre il modo di fluire, di uscire fuori e diventare elemento vivifico per ciò che incontrano.

Oltre schemi e strutture ordinarie, per sperimentare piccoli ma potenti spazi di libertà; la libertà di esprimere sé stesse/i fuori da tornaconti e giudizi, dentro il dono di sé e il riconoscimento reciproco.

Prosa, poesia, pittura, canto e fotografia sono argini attraverso i quali possiamo incanalare (ed è veramente benefico farlo!) la spinta emotiva che ciascuna/o di noi si porta dentro; sono gli argini di un fiume che vuole e deve poter scorrere affinché quest’energia emozionale, viva e potente, fluisca… magari per arrivare a quell’immenso mare che, se ci si dà la libertà di farlo, possiamo riconoscere negli occhi di chi incontriamo. Ci potremmo risparmiare tante violente inondazioni e misere umane paludi se solo imparassimo a prenderci cura degli argini.

E infine Letture per il fiume per ringraziare questo luogo che da sempre ci accoglie e raccoglie i frutti, sani o marci che siano, delle esistenze che accanto a lui scorrono.

Programma:

ore 13:30 déjeuner sur l’herbe (pic-nic condiviso, porta quello che vorresti trovare!)

ore 16:00 laboratorio di pittura (live painting)

ore 16:30 inizio declamazioni moetiche (poesia e musica in sottofondo)

ore 17:30 canti del Coro dei pezzenti in numero aumentato

A seguire open mic

Aperitivo di auto-sostegno per le attività culturali

Banchetto espositivo e di scrittura

Esposizione fotografica a sorpresa e installazione Collage di Luigi Fucchi

In collaborazione con gli Amici e Volontari Bosco Didattico.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno degli spazi del Molino della Catasta.

Arrivo.info@gmail.com www.arrivo.wordpress.com Tel. 3289243782



Luogo: Bosco didattico di Ponte Felcino, via della trota, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Data Inizio: 18/05/2024

Data Fine: 18/05/2024

Ora: 13:30

Artista: Nicola Castellini, Laura Adriani, Massimo Margaritelli, Luigi Fucchi, Paolo Nebbiai e altre special guest

Prezzo: 0.00