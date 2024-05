Rissa durante la festa di Narni, denunciati 7 giovani - Tuttoggi.info

Rissa durante la festa della Corsa all'Anello di Narni, coinvolti 7 giovani, tra i quali c'è anche una ragazza

I Carabinieri della Stazione di Narni hanno denunciato in stato di libertà 7 persone per rissa. Nella notte tra il 24 ed il 25 aprile scorsi, primo giorno della Corsa all’Anello, all’esterno di un locale del centro storico narnese, per futili motivi, alcuni giovani avevano discusso animatamente: erano volate parole grosse ed insulti finché la situazione era degenerata ed i giovani avevano cominciato a picchiarsi.

Rissa durante la festa di Narni, arrivano i Carabinieri

Immediato l’intervento delle pattuglie dell’Arma in circuito, anche se all’arrivo dei militari i giovani si erano già allontanati. I militari della locale Stazione, dopo aver raccolto alcune testimonianze e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune, hanno identificato tutti e 7 i partecipanti alla rissa: si tratta di giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, 5 italiani, tra cui una ragazza, e 2 stranieri, alcuni dei quali già noti in quanto gravati da precedenti di polizia, per i quali è scattata la denuncia. Nessuno dei soggetti coinvolti risulta aver fatto ricorso a cure mediche.