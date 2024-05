Weekend con “Fiori in città”, centro storico diventa grande giardino all'aperto | Programma - Tuttoggi.info

Sabato 1 e domenica 2 giugno mostra mercato e un ricco programma di eventi collaterali, accompagnati da ricette a tema realizzate per l’occasione

Nel fine settimana piante e fiori trasformeranno il centro storico di Città di Castello in un giardino all’aperto, profumato e colorato, con attività per tutti i gusti e per ogni età, ricette a tema, mostre e laboratori.

Sabato 1 e domenica 2 giugno arriva “Fiori in città” – manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con il Consorzio Pro Centro nell’ambito di “Aspettando Estate in città” – che porterà una ventata d’allegria e freschezza nelle vie e piazze tifernati. Dalle ore 16 di sabato 1 giugno alla tarda serata di domenica 2 giugno, piazza Matteotti e largo Gildoni saranno il tappeto colorato che accoglierà i visitatori con una mostra mercato animata da vivaisti, fiorai, artisti, che porteranno in vetrina una vasta selezione di fiori e piante. Una festa per gli appassionati, ma anche per chi apprezza semplicemente la natura. Lungo corso Vittorio Emanuele ci sarà invece da perdere gli occhi tra le fantasiose proposte a tema degli hobbisti, che presenteranno creme, saponi, gioielli, frutta disidratata e tanti altri articoli floreali.

A rendere ancora più suggestiva alla vista e all’olfatto la scenografia naturale della manifestazione saranno balconi, finestre, portoni e vetrine dei negozi colorati da fiori e piante. Il consorzio Pro Centro ha infatti indetto due concorsi floreali riservati a residenti e operatori commerciali che vorranno contribuire a rendere bella e profumata la città in occasione della manifestazione. Un modo per sottolineare con gusto e creatività la ricchezza di bellezze architettoniche e artistiche del centro storico.

Sabato 1 giugno

Il programma di “Fiori in città” riserverà ai visitatori dell’evento tante opportunità di svago per tutte le età con il ricco cartellone delle attività collaterali. Sabato 1 giugno dalle ore 15.30 alle ore 17.30 corso Vittorio Emanuele ospiterà i laboratori del museo malacologico Malakos, con la possibilità di realizzare bombe di semi da piantare, mentre alle ore 16.30 chi vorrà potrà partecipare a “Family Art Day”, un giro della città pieno di sorprese con cui l’associazione Artea guiderà alla scoperta delle testimonianze artistiche e culturali del centro storico a tema floreale (info e prenotazioni ai numeri 338.8734016 e 335,7834237).

Piazza Matteotti ospiterà dalle 16.30 alle 18.30 un percorso olfattivo per adulti e bambini. Lungo corso Cavour con “Apericrochet” sarà possibile confezionare portachiavi e segnalibri a tema. “Sinfonia floreale” sarà invece lo spettacolo di cui saranno protagonisti alle ore 18 in piazza Gabriotti gli allievi della scuola Diamante Danza e l’Orchestra delle piccole scintille di Laureta Cuku Odaj. I laboratori per bambini “English with flowers” con Lucia Panfili animeranno per tutta la giornata corso Vittorio Emanuele. Con l’arrivo della sera saliranno alla ribalta le ricette a tema floreale proposte da bar e ristoranti del centro aderenti all’iniziativa, oltre allo street food in piazza Fanti.

Domenica 2 giugno

La giornata di domenica 2 giugno si aprirà con i laboratori di Malakos, che torneranno lungo corso Vittorio Emanuele dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Alle 10.30 si terranno le visite guidate alla Pinacoteca comunale intitolate “Arte in fiore”, organizzate fino alle 15.30 da Poliedro Cultura sulle tracce del significato di fiori e piante dipinti negli affreschi di Palazzo Vitelli alla Cannoniera e nelle opere d’arte conservate nel museo (prenotazioni obbligatorie allo 075.8554202 e 075.8520656 da martedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30). Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, corso Vittorio Emanuele sarà la location per il laboratorio dimostrativo di tintura naturale di Elena Scapicchi e in largo Gildoni, dalle 15.30 alle 16.30, sarà invece possibile scoprire infiniti utilizzi delle piante aromatiche.

“Boccioli al vento” sarà il titolo del laboratorio di DanzaMovimentoTerapia che sarà tenuto da Francesca Bizzirri in piazza Fanti alle ore 16, mentre con Linda Barberini sarà possibile fare “Pilates tra i fiori” alle ore 17 in piazza Matteotti. “Semi, piccolo grande viaggio” sarà il titolo dello spettacolo teatrale per bambini che alle ore 17 sarà messo in scena in largo Gildoni a cura di Politheather. A concludere il programma di domenica sarà il ritorno dell’appuntamento con “Apericrochet” lungo corso Cavour. Nei bar e ristoranti aderenti all’iniziativa sarà possibile degustare le ricette a tema realizzate per l’occasione e scoprire con le seduzioni dello street food in piazza Fanti. Per tutto il fine settimana di “Fiori in città” presso la Galleria del pozzo in corso Vittorio Emanuele saranno in mostra le opere d’arte di Pietro Pecorari, Franco Gaburri e Carlo Paolo Granci. Sempre in corso Vittorio Emanuele esporrà anche Anna Bruni, con la mostra “Arte e moda”.