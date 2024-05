"Aspettando…Estate in Città", dal 10 maggio 4 weekend di eventi tra musica, street food, fiori e due ruote - Tuttoggi.info

Dal 10 maggio al 6 giugno Città di Castello si scalda in vista del cartellone di "Estate in città", che prenderà il via il prossimo 13 giugno | Ecco tutti gli eventi

“Aspettando…Estate in Città”. A Città di Castello andrà in scena un mese di eventi in vista della ricca programmazione della stagione più calda. A preparare l’arrivo di “Estate in città” – che inizierà il 13 giugno con la “Notte dello Sport” – saranno infatti quattro fine settimana di appuntamenti, che dal 10 maggio al 6 giugno offriranno tante occasioni per scegliere Città di Castello e il suo centro storico per divertirsi con amici e famiglia.

Street food

“Aspettando…Estate in Città 2024” si aprirà nel segno dello street food venerdì 10 maggio in piazza Fanti con “Puglia & More”, un viaggio irresistibile nei sapori e nei profumi di uno dei territori simbolo della cucina italiana, nel segno dello street food. Fino a domenica 12 maggio sarà possibile scoprire e gustare specialità tipiche come orecchiette alle cime di rapa, bombette, panzerotti, puccie ripiene, pasticciotti, ma anche braceria, pasta all’amatriciana e carbonara, accompagnati da una ricca selezione di birre artigianali. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle ore 18 alle 24 di venerdì e, con orario continuato, dalle ore 11 a mezzanotte di sabato e domenica.

Musica

Ci sarà anche tanta animazione per i bambini con divertenti mascotte domenica 12, (ore 11) e appuntamenti musicali, venerdì 10 (ore 21) con una selezione di successi e sabato 11 (ore 21.30) con il concerto della tribute band degli 883 e Max Pezzali.

Due ruote

Sabato 11 e domenica 12 maggio Città di Castello ospiterà anche il ritorno de “La tortuosa”, con i soci del Vespa Club tifernate che chiameranno a raccolta i cultori del ciclomotore più amato nel mondo per la riedizione di una delle prime competizioni su due ruote della storia, valevole come tappa del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche. L’evento inizierà con il raduno dei partecipanti alle ore 7.30 e si articolerà su un itinerario di circa 52 km lungo la vallata.

Retrò e ancora due ruote

Il cartellone di “Aspettando…Estate in Città” proseguirà domenica 19 maggio con l’edizione mensile di Retrò, che porterà in centro storico oltre 100 espositori di antiquariato, collezionismo, rigatteria, hobbistica e articoli vintage, con l’atteso ritorno della rassegna motociclistica “The distinguished gentleman’s ride”, che farà tappa nel parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, con musica, intrattenimento e street-food.

Palio e Pompieri

Domenica 26 maggio piazza Gabriotti sarà teatro dell’appassionante sfida del Palio delle Quattro Porte “Sant’Egidio” (ore 17) e con “Pompieropoli” si uscirà dal centro storico tifernate per il divertente show riservato ai bambini, che a partire dalle ore 10 sarà promosso dal Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello presso l’area verde del quartiere Madonna del Latte.

Dai fiori in città a…Pif

Sabato 1 e domenica 2 giugno ecco poi la manifestazione “Fiori in città”, che porterà nel cuore della città un’originale vetrina di fiori, piante e artigianato, a cui seguirà, giovedì 6 giugno, l’appuntamento con il Festival dei Cammini di San Francesco. La manifestazione interregionale prevede nella tappa tifernate una caccia al tesoro nel centro storico (17.30), una conferenza sul ruolo delle fondazioni a supporto del terzo settore (ore 18 palazzo del Comune) e un incontro con PIF, alias Pierfrancesco Diliberto, in dialogo con Giovanna Zucconi (ore 21 in piazza Gabriotti).