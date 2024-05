Coop e UniStra Perugia rilanciano la firma della petizione “Stop Tampon Tax!” - Tuttoggi.info

Avviata la raccolta di assorbenti in Ateneo, che con quelli donati da Coop Centro Italia, saranno in distribuzione nelle sedi dell’Università

L’Università per Stranieri di Perugia aderisce alla 10° Giornata Internazionale per l’igiene e la giustizia mestruale supportata dal Fund for Population Activities dell’ONU e dall’UNICEF e assieme a Coop avvia una campagna di raccolta di assorbenti e tamponi, oltre che di sottoscrizione della petizione per l’abbassamento dell’IVA sugli assorbenti.

Da domani, 29 maggio, saranno a disposizione delle box, nell’atrio di Palazzo Gallenga e della Palazzina Valitutti di Unistrapg, in cui volontariamente si potranno lasciare degli assorbenti. A questi si aggiungerà un’intera fornitura di assorbenti ecologici donati da Coop Centro Italia. Una volta raccolti, questi saranno poi distribuiti gratuitamente nei bagni femminili dell’Ateneo perugino.

Al fianco di questa iniziativa, l’Università per Stranieri di Perugia rilancia assieme a Coop anche la sottoscrizione della petizione promossa su change.org dal collettivo Onde Rosa e sostenuta da Coop: Stop Tampon Tax!. Il 2024 si è aperto infatti con un passo indietro sui prodotti mestruali e, dopo soli 12 mesi, l’IVA sugli assorbenti è tornata al 10% (era stata abbassata al 5% nel gennaio 2023).

Con lo slogan “La tassa di essere donna” Coop ripropone quindi la sottoscrizione alla petizione che chiede il definitivo abbassamento dell’IVA sui prodotti mestruali al 4%, come gli altri beni di prima necessità.

Aperta nel dicembre 2018 sulla piattaforma change.org dal collettivo di attiviste Onde Rosa e sostenuta da Coop dal 2021, la petizione aveva raccolto 680.000 sottoscrizioni a fine 2022, quando lo stesso Governo Meloni aveva, con la manovra di bilancio 2023, abbassato l’IVA sui prodotti mestruali finalmente al 5%.

Proprio per sottolineare l’ingiustizia della decisione di rialzarla nuovamente, Coop ha rilanciato la sottoscrizione da gennaio 2024 raggiungendo oltre 770.000 firme. La raccolta è sottoscrivibile online su https://www.change.org/p/stoptampontax-il-ciclo-%C3%A8-ancora-un-lusso .

