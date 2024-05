In diretta tv la storia del piccolo Sebastiano, eroe che ha salvato il padre

Segnalato dalla nonna Rita al Presidente Mattarella che lo ha nominato Alfiere della Repubblica, in tv a "I fatti vostri"

Consegnata, in diretta Rai la targa di encomio della Provincia di Perugia, al piccolo alfiere della Repubblica Sebastiano Guazzeroni, che ha salvato la vita al padre colto da un malore nel bosco.

La Provincia di Perugia, rappresentata dal direttore Generale Adriano Bei, ha consegnato la targa al piccolo Sebastiano Guazzeroni “protagonista coraggioso, orgoglio della comunità”.

È cominciata così la lunga giornata del piccolo Sebastiano, che dopo essere stato ospite del programma di Rai 2 “I Fatti Vostri”, è arrivato in Consiglio provinciale dove, oltre alla targa, gli è stata consegnata una pergamena e il fumetto realizzato sulla battaglia del Trasimeno.

La presidente della Provincia Stefania Proietti e i consiglieri provinciali hanno pensato a un riconoscimento simbolico per Sebastiano perché è un piccolo grande eroe, in futuro cittadino esemplare autore di un grandissimo gesto, aver soccorso il padre colto da malore in un bosco.

Il piccolo Alfiere ha ringraziato i presenti per l’accoglienza. Alla domanda su cosa li abbia detto il Presidente Mattarella ha risposto: “Mi ha chiesto di ringraziare, nonna Rita che di suo pugno ha scritto la lettera di segnalazione del mio gesto alla Presidenza della Repubblica”.

Sebastiano e i suoi genitori si sono intrattenuti con la presidente e i consiglieri provinciali e hanno visitato con interesse il piano nobile della Provincia.