Caso di virus Dengue da zanzara Aedes, scatta la disinfestazione: zone e divieti

Dopo la segnalazione della Asl il sindaco di Perugia ha emesso l'ordinanza per l'intervento nella zona di Monteluce

Emessa l’ordinanza dal sindaco Romizi dopo un caso di positività al virus Dengue di una persona residente nella zona di Monteluce a Perugia. Febbre trasmessa da zanzara del genere Aedes.

L’ordinanza n. 679 ordina lo svolgimento, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1 – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, di interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, domani, 8 maggio, da mezzanotte alle ore 05.00, in corrispondenza di aree pubbliche site lungo le seguenti vie: – Via Michelangelo Iorio, – Via Rodolfo Betti, – Via Pietro Tuzi (parte) dal civico 4 all’11, – Via della Madonna Alta (parte) dal civico 2 al 10, dal civico 112 al 142, dal civico 183 al 197.

Negli orari indicati vige il divieto di transito pedonale e la sospensione della circolazione di tutti i veicoli, eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso. L’ordinanza inoltre ordina lo svolgimento, a cura dei proprietari, di interventi di disinfestazione contro le larve di zanzare, a partire dal giorno 09 maggio 2024 in aree e corti private site lungo le suddette vie con uso di prodotti antilarvali con target specifico per larve di zanzare.

Durante il tempo necessario all’effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, in corrispondenza di appartamenti, locali e corti esterne siti nelle vie interessate dagli interventi si ordina: – non siano mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni; – porte e finestre di appartamenti/locali siano tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni; – sia sospeso l’uso di impianti di ricambio di aria; – gli animali domestici e da cortile siano detenuti all’interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; – si provveda ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali; – si provveda a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio; – in presenza di apiari gli stessi siano preservati con le opportune modalità; – siano protette o svuotate vasche ornamentali con presenza di pesci, mantenendo al riparo gli stessi; – nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, siano coperti con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all’esterno, o lavati accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili; – siano protetti colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavati accuratamente prima del loro consumo; – sia consentito l’accesso all’interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: Funzionari del Comune, Operatori Disinfestatori, Personale Tecnico del Dipartimento di Prevenzione della USL 1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e operatori della Protezione Civile.

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi saranno rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.