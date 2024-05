Una panchina per l'Europa - Tuttoggi.info

Il 9 maggio si celebra la giornata dell’Europa e si ricordano le storiche dichiarazioni del ministro degli esteri francese Schumann sui valori della pace, della democrazia, della coesione tra i popoli e il ruolo fondamentale dell’Europa per la loro realizzazione.

Per ricordare quel 9 maggio 1950 e celebrarne il profondo significato per tutti i cittadini d’Europa, in molti comuni è stato realizzato il progetto “UNA PANCHINA PER L’EUROPA”.

La Associazione Ora Spoleto ha ritenuto importante per la nostra città aderire a questo progetto, perciò, ottenuta l’autorizzazione del Comune, abbiamo dipinto con i colori della bandiera europea una panchina nei giardini di Viale Trento e Trieste.

Pertanto La invitiamo il giorno Martedì 7 maggio alle ore 10,30 all’inaugurazione della Panchina Blu della città di Spoleto, nei giardini di Largo Moneta, per celebrare insieme alla cittadinanza e alle autorità invitate, la giornata dell’Europa.

Il presidente Bruno Toniolatti

Luogo: Giardinetti Largo Moneta, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA