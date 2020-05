Consorzio InCentro, riunione online: "L'aggregazione unico modo per essere ascoltati" - Tuttoggi

Si ritroverà online nel pomeriggio, il Consorzio “InCentro”, dopo le proteste dei giorni scorsi. “Ora più che mai c’e necessità di convogliare le forze messe in campo, per non rendere inutili gli sforzi compiuti – scrivono – l’aggregazione come unica via per essere ascoltati; la consapevolezza della serieta’ della nostra reale situazione aziendale; la richiesta di aiuti urgenti, sostanziali, che non siano fonte di ulteriore debito; un confronto serio sulla realta’ strategica del nostro settore con la governace“.

“Non possono decidere per noi”

“Sono alcuni dei punti chiave della nostra azione – prosegue il Consorzio –Non possiamo lasciare che decidano per noi, liberando la coscienza dall’obbligo di sostenere un comparto che ormai da 25 anni sviluppa, rinnova, ristruttura, e mantiene alta l’attenzione su centro storico e dintorni della nostra bellissima città“.

Open Day

Dopo la riunione, un open day. “Con questo appuntamento vorremmo condividere la nostra esperienza di queste settimane – dicono – Siamo fermamente convinti di aver percorso inisieme un piccolo tratto di strada insieme, e che la salita è ancora tutta da affrontare. Tale unione, ha già creato interesse ed aspettative, ma ora è il momento di aggregare le nostre forze. OPEN DAY, in tal senso è una occasione per crescere insieme, perché da tutti nasce la consapevolezza comune,e a TUTTI si rivolge l’azione del Consorzio“.