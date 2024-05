PSR, l'Agenzia Forestale regionale ha effettuato lavori a Spoleto per 290mila euro - Tuttoggi.info

Evitare la propagazione di incendi e facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso. Queste le finalità principali

Evitare la propagazione di incendi e facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso. Queste le finalità principali degli interventi realizzati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 dall’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (AFOR) nel territorio spoletino.

Finanziati con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 a disposizione per le annualità 2021 e 2022, i lavori effettuati hanno consentito il taglio della vegetazione considerata maggiormente pericolosa in caso di incendi, attraverso interventi finalizzati ad evitarne la propagazione. Non solo. Grazie alla disponibilità di circa € 290.000,00 sono stati realizzati anche interventi di sistemazione del piano viabile per facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di necessità.

Nello specifico, tra la fine del 2023 ed i primi quattro mesi del 2024, i lavori di realizzazione della fasce parafuoco ed il ripristino funzionale delle strade hanno interessato le aree “Castagnacupa- Catinelli – Pompagnano” (€ 87.432,56), “Valle San Martino- Montebibico” (€ 76.588,06), “Acqualafossa” (€ 30.453,44), “Balduini Castagnacupa” (€ 26.117,56), “Meggiano Montelirossi” (€ 32.333,56) e “Montagna di Bazzano” (€ 35.691,06).

Per i lavori realizzati dall’Afor, insieme ai tecnici e agli operai che hanno materialmente effettuato gli interventi, l’amministrazione comunale ha ringraziato l’Amministratore Unico, dott. Manuel Maraghelli, il dirigente del Servizio progettazione e Direzione Lavori, dott. Andrea Marchesini ed il Responsabile del Compartimento di Spoleto, geometra Francesco Capoccia.