Pupo "Mi piace l'idea del premier forte. Putin? Non lo conosco" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La riforma del premierato ‘”mi piace perché completamente nuova, parte da un’idea nuova. Mi piace l’idea di una premiership ferma, su cui fare affidamento”. Lo dice Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, alla Camera al convegno sul premierato al quale ha preso parte anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Poi precisa: “non conosco Putin, non l’ho mai incontrato in vita mia. Non sono stato mai pagato da lui. Non parlo di Putin perché non lo conosco ma sono convinto che occorra avere rapporti con la Russia”.

