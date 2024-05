Grave incidente sulla Flaminia a Narni, 5 feriti, due minori: la mamma trasportata con l’elisoccorso

Scontro frontale, la vettura con a bordo i ragazzi di 15 e 11 anni si è ribaltata. Ferita anche una donna all'interno di un'auto ferma

Grave incidente sulla Flaminia nel primo pomeriggio di mercoledì, a Narni, nei pressi della frazione Ponte Aia.

Due auto – una Lancia Musa e una Fiat Panda – si sono scontrate frontalmente. Urtando anche una vettura che era ferma al lato della strada con la conducente a bordo. Sulla Musa, che si è ribaltata al centro della strada, viaggiava una donna con i due figli, di 15 e 11 anni. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Terni p. I due minori in codice rosso; per la donna è stato utilizzato l’elisoccorso Icaro.

Ferite, in modo più lieve, la conducente della Panda e la donna che era all’interno dell’auto ferma.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, la polizia locale di Narni e i carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia, che stanno vagliando la dinamica dell’incidente.

La Flaminia in quel tratto è stata temporaneamente chiusa.