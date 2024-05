Barricata in casa, lancia oggetti dal terrazzo: le forze dell'ordine fanno irruzione

Momenti di preoccupazione lungo viale Firenze, dove sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Polizia locale e vigili del fuoco.

Momenti di paura a Foligno, lungo viale Firenze, vicino al Ponte della Liberazione. Una signora di poco più di 60 anni si è barricata in casa, al terzo piano di un condominio popolare, e ha iniziato a lanciare dal terrazzo mobili, ma anche tutto quello che poteva trovare in frigo danneggiando le auto, almeno tre, che erano parcheggiate.

La chiamata e le operazioni

Sul posto, dopo la chiamata al Numero unico, Polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco per gestire la situazione. Le operazioni in loco, gestite dal vicequestore Adriano Felici, hanno iniziato a mettere in sicurezza la situazione staccando il metano e provando un contatto con la signora, della quale si temeva il gesto estremo. Uno dei due figli era tragicamente scomparso due anni fa. La mediazione però, anche tramite la famiglia, non ha portato alcun frutto e le forze dell’ordine hanno fatto irruzione.

L’irruzione

La donna si è fatta contro chi era entrato, non con fare aggressivo. La signora è stata quindi presa in carico dal 118 e probabilmente si è procederà con un Tso. Nel frattempo erano stati posizionati due materassi gonfiabili, uno proveniente dai vigili del fuoco di Terni, per evitare qualsiasi rischio in caso di gesto estremo.