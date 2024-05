Fitto "Spending review non riguarda solo i Comuni" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – I tagli ai servizi sociali dei Comuni “sono un tema abbondantemente discusso alcuni mesi fa e rievocato in campagna elettorale. C’è già un dibattito rispetto a come spalmare il trasferimento ai Comuni: non è un tema che nasce oggi: non si può riproporre ogni 4 mesi la stessa discussione su un provvedimento già assunto definitivamente. In più la spending review non riguarda solo i Comuni, ma i ministeri e tutto il sistema”.Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, a margine dell’assemblea nazionale di Confapi a Roma.

