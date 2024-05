Il Centro Socio Culturale di Pieve di Campo promuove la riqualificazione delle aree verdi e del parco giochi - Tuttoggi.info

Il Centro Socio Culturale di Pieve di Campo ha preso l’iniziativa di promuovere presso il Comune di Perugia la riqualificazione e il miglioramento delle aree verdi e del parco giochi situati in via Stoppani. Per informare i cittadini sulle proprie proposte e raccogliere opinioni e suggerimenti, il Circolo ha indetto un’assemblea di quartiere aperta sia ai soci che ai non soci, in particolare ai genitori dei bambini che frequentano la vicina scuola primaria “La Fonte”. Questi ultimi hanno già espresso i loro desideri attraverso i disegni realizzati nelle varie classi.

L’assemblea si terrà questa sera, 30 maggio 2024, alle ore 20:30, presso i locali del Circolo Socioculturale. Sarà presente anche l’assessore alle Politiche Sociali, Edi Cicchi, per partecipare al confronto con i cittadini. Il Circolo, pur consapevole del breve preavviso, invita caldamente tutti i residenti interessati a prendere parte a questa importante iniziativa volta a migliorare gli spazi pubblici della comunità.

Il presidente del Circolo, Vittorio Belli, ha promosso questa assemblea per raccogliere le istanze e le idee della cittadinanza riguardo alla riqualificazione delle aree verdi e del parco giochi di via Stoppani. L’obiettivo è quello di presentare al Comune proposte concrete e ben articolate, frutto del confronto e della partecipazione attiva dei residenti. In questo modo, il Circolo Socioculturale vuole dare voce alle esigenze e alle necessità della comunità locale, affinché gli spazi pubblici possano essere migliorati e adeguatamente valorizzati.

Luogo: Centro Socio Culturale , Via Stoppani , 10, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA