Bevagna diventa città dell’arte di strada con Felicity

Sabato e domenica Bevagna si trasforma e diventa capitale dell'arte di strada con il festival Felicity, alla prima edizione.

Gioco e arte di strada al centro del weekend di Bevagna grazie a Felicity, l’iniziativa promossa dall’associazione Asd-Aps Natural Slow Life e dal Comune di Bevagna. Felicity è un luogo dove i genitori, ma anche i nonni, potranno far conoscere ai propri figli e nipoti com’era il mondo del gioco di una volta. Un’occasione perfetta per giocare con i più piccoli e potergli dire: “Una volta si giocava così…”.

La novità di Felicity

L’appuntamento è per sabato 1° e domenica 2 giugno per il primo festival in Umbria tutto dedicato a ciò che la strada regala come arte e luogo di incontro, dove ad ogni passo si scopre un gioco nuovo, nella convinzione che attraverso il gioco, dichiarato dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’umanità, si trasmettono valori e saperi, si impara a stare insieme, ci si mette alla prova in un sano spirito di competizione bonaria e divertita.

Nel prossimo fine settimana ci si immergerà in un universo che oramai non c’è più, ovvero quella che è stata definita la cività del vicolo, della piazza, del cortile, del paese. Una civiltà in cui era la strada il luogo dei giochi, dell’aggregazione, delle amicizie, della competizione. La strada era il luogo formativo, quello in cui si era costretti a crescere, a confrontarsi con gli altri, a risolvere problemi, una sorta di comunità educante.

Il programma

Il Festival ospiterà dai 17 ai 19 giochi tradizionali, di strada, da tavolo, di una volta. Giochi giganti e in legno, laboratori, kids urban trek, caccia al tesoro al Museo e la Campana più lunga del mondo.

Dai 2 ingressi del borgo bevanate si snoderà un itinerario tra le piccole piazze, gli slarghi delle vie, dove si giocherà, si assisterà agli spettacoli, si costruirà, si degusterà, si socializzerà.

Oltre alle postazioni di gioco sparse nel borgo di Bevagna, ci saranno luoghi di incontro con cantastorie e artisti di strada. Alle 19 in piazza Filippo Silvestri previsti due spettacoli di eccezione: teatro e musica d’improvvisazione e Mercatino dei giochi di una volta. Alle 21 al chiostro di San Domenico serate musicali: il 1° giugno con il concerto di musica funky insieme al Gruppo musicale di Milano BANDfinita e il 2 giugno con il concerto della Banda Musicale di Bevagna, accompagnati dalle degustazione dei prodotti del territorio “Bevagna d’Eccellenze”.



PROGRAMMA 1°-2 GIUGNO (dalle 17 alle 19):



Piazza Giuseppe Garibaldi

PRIMA BICI Circuito di Biciclette senza Pedali per bambini dai 2 ai 6 anni

SCIENZA IN BICI Giocare con la Scienza delle Forze in Bici

ART ATTACK – COLORA LA PIAZZA libera la fantasia con i gessetti colorati

LEGGILESTORIE La Magica Tenda delle Storie con Sabina Antonelli



Piazza Santa Maria Laurentia

IL MONDO DEI FOLLETTI con Maria Luisa Morici



BALÙ IL PAGLIACCIO itinerante



Museo Civico “Palazzo Lepri”

CACCIA AL TESORO AL MUSEO

con il Time Travel Kit



Piazza Filippo Silvestri

GIOCHI DA TAVOLO

GIOCHI DI UNA VOLTA



dalle ore 19

Piazza Filippo Silvestri

Spettacolo in Piazza

SAB 1 GIUGNO

DRUM CIRCLE

Diventa anche Tu 1 dei 100 Musicisti in Piazza

con Stefano Baroni



DOM 2 GIUGNO

IMPROPILLOLE

Teatro d’Improvvisazione con Voci e Progetti



dalle ore 21

Chiostro San Domenico

SAB 1 GIUGNO

Spettacolo Musicale

MUSICA INCHIOSTRO

“Let’s get Funky”

BANDfinita

Gruppo Emergente Milanese



DOM 2 GIUGNO

Concerto della Banda Musicale di Bevagna

con Degustazione dei Prodotti di Bevagna d’Eccellenze



Mercato Coperto

I GIOCHI DA TAVOLO

PICCOLI LABORATORI MANUALI

L’ANGOLO DELL’ORIGAMI con Vanessa Gaudenzi

TESSERE TRAME con Stefania Fileni

COSTRUIAMO LE BARCHETTE A MOTORE



Logge del Mercato Coperto

MERCATINO DEI SOGNI



Largo A. Gramsci

I GIOCHI DI STRADA

I GIOCHI GIGANTI

IN PIAZZA SI BALLA

COSA BOLLE IN SCIENZA “Giocare con la Scienza delle Bolle di Sapone”

LA CAMPANA PiÙ LUNGA DEL MONDO



Accolta

LANCIO DELLE BARCHETTE



DOM 2 GIUGNO

Ore 10 – Piazza G. Garibaldi

TAPPA SPECIALE

KIDS URBAN TREK • MEVANIA ROMANA

Scopriamo il Borgo a misura di Bambini

per bambini dai 5 agli 11 anni



Circuito Mestieri Medievali

MESTIERI DELLE GAITE IN MOSTRA

Le Botteghe: La Cartiera – La Cereria – Il Dipintore – Il Setificio