Festival Spoleto e UniStraPg firmano accordo di collaborazione nel segno della sostenibilità - Tuttoggi.info

Il rettore De Cesaris: "Due realtà che si uniscono per garantire che la cultura abbia un impatto sempre maggiore"

Un evento per stringere una collaborazione tra l ’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto e per promuovere la sostenibilità culturale come modello educativo e di sviluppo per l’Umbria e oltre.

All’iniziativa, moderata da Alice Dolciotti e Laura Righi, studentesse delegate dell’Unistrapg Sostenibile, sono intervenuti, presso l’Aula Magna di Palazzo Gallenga, il rettore dell’UnistraPg, prof. Valerio De Cesaris; Agnese Protasi, assessore alla Transizione ecologica ed energetica del Comune di Spoleto; il presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, Davide Placidi, esperto in sviluppo sostenibile e promozione; Manuela Fraschetti, responsabile marketing e promozione del festival, Maura Marchegiani, delegata alle Politiche per la Sostenibilità; Chiara Biscarini, delegata alla ricerca e progettazione.

Nell’incontro si sono messe in evidenza le peculiarità, le caratteristiche e l’evoluzione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, come esempio di sostenibilità culturale e modello di riqualificazione territoriale, sociale ed economica. Con un focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite si sono affrontati temi cruciali come l’educazione di qualità, la creazione di città e comunità sostenibili e la necessità di partnership per il raggiungimento di tali obiettivi.

L’incontro, come è stato ribadito dai promotori dell’evento è stato finalizzato per attivare, una serie di iniziative e progetti ma anche all’attivazione di tirocini curriculari presso la Fondazione, oltre ad una serie di benefit per tutti gli studenti.

LE DICHIARAZIONI link video dichiarazioni https://we.tl/t-NpbDp5gCTW

Valerio De Cesaris, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia

«Avviamo una collaborazione tra il nostro Ateneo e il Festival di Spoleto, il quale nel tempo ha contribuito a modernizzare la città e ad internazionalizzare il territorio. Questa collaborazione è il segno di due realtà che si uniscono per garantire che la cultura abbia un impatto sempre maggiore sulla vita sociale ed economica delle nostre città e della nostra regione».

Agnese Protasi, assessore alla Transizione ecologica ed energetica del Comune di Spoleto

«Oggi siamo qui per sancire un accordo di collaborazione perché il festival è accoglienza, inclusione ed è sviluppo e ricerca. C’è è tutta una parte del festival legata alla sostenibilità dove anche quest’anno avremo dei progetti di ricerca e quindi accogliere studenti italiani e stranieri che possano dare un contributo da entrambi le parti. L’università per Stranieri è il luogo giusto per creare un accordo insieme di lavoro, di ricerca e collaborazione»

Davide Placidi, esperto in sviluppo sostenibile e promozione Festival Spoleto

«Oggi inizia una collaborazione importante tra la Fondazione Festival dei due mondi e l’Università per Stranieri di Perugia nell’ ambito della sostenibilità, che ci vede impegnati in temi comuni come la riqualificazione urbana degli spazi in cui siamo coinvolti insieme al Comune di Spoleto. Questa collaborazione comprenderà ricerca, promozione e non solo, riguardante la sostenibilità, ma anche la condivisione di nuove idee per affrontare le nuove sfide culturali con loro»

Maura Marchegiani, delegata alle Politiche per la Sostenibilità

«Si tratta di un evento a cui l’Unistrapg tiene molto, rappresentando una prospettiva di collaborazione con il festival che offre interessanti opportunità per i nostri studenti, inclusi sconti per la partecipazione al festival e la possibilità di stage e tirocini curricolari presso la Fondazione. Questo evento, che fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, accreditato dall’ASVIS-Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile e patrocinato dalla Rete Università Sostenibili (RUS), si concentra su obiettivi comuni riguardanti la rigenerazione territoriale e culturale, ambiti tanto vulnerabili quanto ricchi di potenzialità per grandi slanci culturali».