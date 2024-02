Carnevale Spoletino, in tanti per l'edizione della ripartenza | Foto e video - Tuttoggi.info

La sfilata di domenica ha chiuso il 195esimo Carnevale di Spoleto: i carri e gruppi mascherati partecipanti

E’ stata archiviata con successo la 195esima edizione del Carnevale Spoletino, che si è conclusa domenica 18 febbraio con la sfilata lungo le ‘zone basse’ della città, attraverso viale Marconi e viale Trento e Trieste per finire nell’area di via Fratelli Cervi. In tanti, complice anche la giornata primaverile, hanno aspettato il passaggio dei carri e dei gruppi mascherati lungo il percorso dopo il rinvio dalla domenica precedente a causa del maltempo.

Dopo lo stop imposto dal Covid e qualche difficoltà organizzativa, diversi volontari si sono tirati su le maniche e – nonostante qualche imprevisto – hanno reso possibile l’evento sotto la guida del Comitato organizzatore guidato da Angelo Gelmetti e da Lorenzo Bisogni.

Ad allietare la sfilata di domenica ci hanno pensato anche la banda musicale di Spoleto ed il gruppo di sbandieratori di Montefalco, che hanno accompagnato i vari carri e gruppi mascherati. Tra i partecipanti del Carnevale 2024, la scuola dell’infanzia di Protte con “Smettiamola di dire bugie”, carro dedicato alla favola di Pinocchio; il gruppo contadino Li Cujituji con “Tutti alla riscossa”; l’asilo nido di Santa Croce di Morgnano, con il carro “Peter Pan”; Gli amici di Campello con Mercoledì Addams; il gruppo di San Nicolò con il carro dedicato a “Barbie”; l’associazione Il Bruco con “Lo Schiaccianoci”, con la collaborazione dell’Iis “Spagna – Campani” per i costumi; la Pro loco Amici di San Giacomo con il carro “Anni ’80”. Non poteva mancare il trattore storico di Aleandro Piccioni, mentre alcune maschere si sono fatte notare tra le altre, come quella ‘dedicata’ all’autovelox della Flaminia segato qualche giorno fa o quella a sostegno della raccolta differenziata.