ESG89 Norcia 2024 ospita 50 opinion leaders per il più intimo incontro italiano sulla sostenibilità - Tuttoggi.info

Giorgetti (ESG89):’Saranno tradizionalmente giorni di umane riflessioni quelle che ci aspettano a Norcia, nel Borgo di San Benedetto, per la quinta edizione del Glocal Economic Forum ESG89’

Torna la quinta edizione del “Norcia 2024 Glocal economic forum ESG89″, a cui parteciperanno numerosi opinion leaders italiani per discutere di sostenibilità, declinata in ogni sua tangibile sfumatura. Anche quest’anno, dal 2 al 4 maggio, si respirerà un clima all’insegna dell’ ”Ora et labora”, il principio ispiratore di San Benedetto, patrono d’Europa, che unisce lo spirito e l’intelligenza verso un prosperoso e sostenibile futuro economico. Gli incontri e le tavole rotonde sono previsti presso lo Spazio Digipass e il ritrovato Centro Boeri di Norcia.

L’attuale contesto, sempre più dilaniato da precari equilibri internazionali e crisi economiche, si dimostra un terreno fertile per stimolare interessanti spunti di riflessione da parte di istituzioni e imprenditori italiani che da ormai cinque anni si ritrovano nel tranquillo borgo umbro in una sorta di momento magico e speciale.

Intima e umana sostenibilità, meritocrazia aziendale, strumenti del capital market, ricerca e sostenibilità della governance, turismo sostenibile; sono solo alcuni dei temi protagonisti dei panel di questa edizione.

Oltre 50 i relatori nei diversi momenti di dibattito e riflessione: Ecco alcuni dei nomi presenti nei panel del NORCIA 2024 GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89: suor Alessandra Smerilli, segretaria al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e consigliera dello Stato della Città del Vaticano; Donatella Tesei, presidente Regione Umbria; l’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti; l’imprenditrice Luisa Todini; il Sen. Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione; l’On. Raffaele Nevi; Dominga Cotarella, imprenditrice vitivinicola e anima della Fondazione Cotarella; Carmela Colaiacovo, imprenditrice e presidente Confindustria Alberghi; Giammarco Urbani, Vicepresidente Confindustria Umbria; Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris Italia; Alessandro Decio, AD Banco Desio; Alessia Orsolini, Ceo Amedeo Orsolini; Davide Arrigoni, Principal Wise Equity SGR; Ernesto Lanzillo, Deloitte Private; Giorgio Mercogliano, Manager Partner Equinox; Guido Tommei, DG Sici Sgr; Francesco Ortix, AD Art; Giampaolo Farchioni, Ceo dell’omonima azienda olearia; Claudio Sciurpa, Ceo Vitakraft Italia; Flavio Cecchetti, presidente Susa; Federico Montesi Ceo Energy Solutions; Maria Cristina Origlia, giornalista e presidente del Forum della Meritocrazia.

“Saranno giorni di intime riflessioni quelle che ci aspettano al Glocal Economic Forum ESG89 di Norcia, Borgo di San Benedetto. Ci confronteremo sui trend del momento declinati sulla sostenibilità che quest’anno sarà legata anche al tema connesso alla raccolta di capitali in previsione di un futuro aziendale più green” dichiara il Presidente di ESG89, Giovanni Giorgetti, patron del Forum. “Siamo arrivati con grande orgoglio alla quinta edizione con un crescendo di interesse e di presenze. ESG89, quest’anno, taglia anche il traguardo dei 35 anni di attività che festeggeremo in un grande evento in autunno e evidenzia sempre di più il suo ‘carattere Human e Digital’ investendo costantemente su innovazione, conoscenza, sostenibilità e buone relazioni’.

Qui il programma integrale.