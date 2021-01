Capodanno porta fortuna a Monir: prosegue il percorso a Masterchef

Il bevante stupisce e conquista con la sua simpatia

Monir Eddarday, il giovane bevante protagonista della cucina di Masterchef con la sua simpatia, passa indenne la puntata di Capodanno, nonostante diverse insidie e difficoltà sul suo percorso.

La terza puntata di Masterchef per Monir

La terza puntata vede l’eliminazione di Francesco e di Giuseppe. Per Monir la prima ‘Mistery box’ non crea problemi ma nell’Invention test finisce tra i tre peggiori, e si commuove quando i tre chef indicano Francesco per l’eliminazione: “E’ stata la persona più sincera”, ha detto.

Il food delivery

Poi la prova in esterna, con il food delivery. Qui Monir finisce con la brigata rossa che però va tutta al pressure test con dei piatti dedicati alla ‘Banana’. Il piano A del bevante prevede ‘Banana Nuggets dal Queensland a Masterchef’ e c’è la balconata.