MasterChef, Monir da Bevagna passa le selezioni grazie a Locatelli

Un pizzico di Umbria nella stagione 10 di MasterChef, al via ieri sera su Sky 1. Il giovane Monir, bevanate doc, conquista il grembiule e si prepara a spadellare tra i fornelli più famosi della tv con i tre spietati giudici.

https://masterchef.sky.it/video/il-piatto-di-monir-ricordi-australiani-637975

Masterchef: le tagliatelle e il salvataggio

Monir ha presentato le tagliatelle fatte a mano con sugo di pesce, suo consueto cavallo di battaglia. Simpatico il siparietto, con il racconto delle esperienze in Australia del giovane di 28 anni, ma Barbieri e Cannavacciulo non apprezzano il piatto criticando la pasta. A salvarlo è Giorgio Locatelli: “Per la tua voglia, la tua fame, la tua energia ti dico di sì”. Ecco dunque la firma Locatelli sfodera il pennarello: “This is your last chance, ok?”. Grembiule grigio, firmato da Locatelli, per l’aspirante chef.

“Dovrò sfruttare questa occasione, perché questo sarà il mio ultimo treno”, ha detto Monir.

Il regolamento

Munir, insieme ai concorrenti col grembiule grigio, dovranno dunque contendersi il posto in un nuovo scontro durante prossima puntata, a fronte di quelli che ieri sera hanno già conquistato il grembiule bianco.