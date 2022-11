Caos Ternana: rumors di altri addii, le parole di Bandecchi (VIDEO) e il nuovo allenatore

Il patron rossoverde spiega l'esonero dell'allenatore legato ai soli risultati in campo e replica a quanti parlano di altro

La Terni sportiva (e non solo) in fermento dopo il terremoto seguito alla sconfitta della Ternana a Pisa, con l’immediato esonero dell’allenatore Lucarelli da parte del presidente Bandecchi.

Una scelta che fa temere un disimpegno del patron, che nelle scorse settimane aveva annunciato di voler gettare la spugna sul complicato progetto nuovo stadio – clinica, a seguito dello stop in Regione. Settimane in cui alla delusione uscendo dai palazzi della politica è seguita quella per i risultati sul campo, con appena 3 punti raccolti in cinque partite.