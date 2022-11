Ternana, dopo la sconfitta a Pisa Bandecchi caccia Lucarelli

Il presidente Bandecchi, già contrariato per i tre pareggi di fila che avevano fatto scivolare indietro le Fere dal vertice della classifica, non ci ha pensato un istante a silurare Lucarelli dopo la brutta prestazione di Pisa. Un rapporto, quello tra il patron rossoverde e il tecnico livornese, che non è stato mai idilliaco, nonostante la promozione dei record di due stagioni fa dalla C alla B. Già lo scorso anno Bandecchi aveva dimostrato insoddisfazione per un campionato non ritenuto all’altezza della squadra allestita.

Quindi, il “patto” per rilanciare la Ternana e il bell’inizio in questa stagione, dove le Fere hanno toccato anche la vetta. Prima dei tre deludenti pareggi, preludio all’esonero di oggi dopo la brutta sconfitta a Pisa.

Si attende a ore la decisione della società sulla scelta della panchina. Sabato 3 dicembre c’è subito la sfida a Venezia, contro una squadra affamata di punti salvezza.

(notizia in aggiornamento)