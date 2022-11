Allenatore, per il dopo Lucarelli la Ternana su Andreazzoli

La società rossoverde intende accelerare, anche se non è escluso che sabato a Venezia possa sedere in panchina Vanigli, l’allenatore in seconda al momento riconfermato dopo l’esonero di Lucarelli.

I primi nomi erano stati quelli di D’Aversa e Iachini, poi lo scatto su Andreazzoli, seguito anche dal Genoa, che però al momento lascia la guida tecnica a Blessin.