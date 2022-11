Ufficiale, la Ternana ad Andreazzoli | Giovedì primo allenamento

Secondo quanto si è appreso, Andreazzoli ha firmato un contratto con la Ternana fino al 30 giugno 2024, con opzione per un altro anno. Bandecchi ha anche svelato che la trattativa è stata breve, visto che Andreazzoli è stato convinto che la Ternana sia “la squadra giusta per un progetto di lunga durata”.

Giovedì terrà il suo primo allenamento delle Fere, per preparare la trasferta di Venezia. Nel nuovo staff rossoverde ci sarà anche Carlo Mammarella.

Aurelio Andreazzoli è diventato noto al grande pubblico del calcio quando, da secondo, si è poi ritrovato ad allenare la Roma, sostituendo l’esonerato Zeman, e disputando la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio.

Quindi le stagioni all’Empoli (ed una al Genoa, non fortunata) culminate con una promozione in Serie A. Lo scorso anno, dopo aver guidato l’Empoli in A, non è stato confermato al termine della stagione.