Cane muore avvelenato, padrona tappezza paese con necrologi - Tuttoggi

Monica ha fatto affiggere 15 necrologi in diverse zone del Comune di Caprese Michelangelo dopo la morte assurda del suo Mat | Il sindaco "Gesto vile e riprovevole e non è la prima volta", indagini in corso

“Sei stato un super cane”. Cominciano così i 15 necrologi fatti affiggere in altrettante zone del Comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) dalla comandante della Polizia municipale di Monte San Savino Monica Crestini.

Mat, pastore belga di 2 anni e mezzo e campione di concorsi di bellezza, è morto qualche giorno fa in pochi minuti, avvelenato da un boccone risultato carico di una miscela di veleni, probabilmente liquido refrigerante per auto (ma si attendono i risultati delle analisi). Nel necrologio, che vuole anche sensibilizzare la popolazione sull’agghiacciante fenomeno, c’è uno straziante testo scritto dalla stessa Monica e dalla madre Enrica, per le quali Mat era “un membro della famiglia“.