Calendario Grifo: con Parma e Bari senza Nord, si prova per l’Ascoli

In base al cronoprogramma fine lavori a metà settembre | Derby il 17 settembre al Liberati, il 18 febbraio al Curi | Ultima col Benevento

Dopo l’esordio in campionato al Barbera contro il Palermo, l’urna elettronica di Reggio Calabria ha pescato un doppio impegno casalingo per il Perugia di Castori, contro Parma e Bari ad agosto. Due gare nelle quali i Grifoni dovranno giocare senza l’apporto dalla Curva Nord, con i gruppi ultras che probabilmente saranno sistemati in Gradinata.

Per i fine settimana del 20 e 27 agosto, infatti, i lavori a cui è sottoposta la Curva Nord – con la sostituzione delle strutture in acciaio e dei gradoni – non saranno completati, secondo il cronoprogramma stilato dagli uffici tecnici comunali.