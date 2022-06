Curva Nord, dopo i gradoni, acciaio e bagni: il cronoprogramma dei lavori VIDEO

Diversi gli imprevisti anche di natura normativa, con il Decreto Legge 50/2022 che impone al Comune il reperimento di fondi per il caro materiali da riconoscere all’aziende operanti. E che hanno fatto slittare l’inizio dei lavori, inizialmente programmato per fine febbraio – marzo, a giugno, una volta terminato il campionato.

“Questi lavori – spiega l’assessore Pastorelli – sono la testimonianza concreta di quanto l’Amministrazione comunale sia attenta e pronta di fronte alla necessità di riqualificazione dello stadio ‘Renato Curi’, come per altro già dimostrato con precedenti e importanti interventi, tra i quali la copertura della Tribuna Ovest e un costante monitoraggio in piena sintonia con le autorità competenti. Lavori significativi mai realizzati prima, su una struttura di quasi cinquant’anni, che vanno in primis a potenziare uno dei settori più attenzionati e frequentati dalla tifoseria. E’ innegabile che nei mesi precedenti, anche per le questioni legate all’emergenza sanitaria, si sono registrati dei disagi nella fruizione della stesso impianto, ma è altrettanto evidente che di fronte ad attente valutazioni, soprattutto di natura sismica, la priorità non poteva non essere la sicurezza e la salvaguardia degli stessi tifosi. Non appena possibile, poi, si è dato il via ad un processo di riqualificazione, come detto, mai valutato prima, che nell’arco di pochi mesi riconsegnerà al cuore pulsante della tifoseria biancorossa una ‘curva’ più sicura e accogliente. Ragionevolmente contiamo che questo avverrà entro la metà del prossimo settembre”.