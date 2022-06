La Nord come il Muro di Berlino: processione al Curi per lo storico souvenir VIDEO

L'assessore Pastorelli conferma: il cantiere in Curva terminerà a metà settembre | Al vaglio le soluzioni per le prime giornate

In tanti, in questi giorni, si stanno avvicinando al cantiere allestito alla Curva Nord dello stadio Renato Curi. In silenzio, ricordando le tante emozioni vissute in quasi 50 anni (lo stadio fu realizzato in 100 giorni nel 1975, per la promozione in Seria A del Perugia) su quei gradoni della Vibrocemento di Temperini che ora la pala meccanica sta facendo in briciole. E che saranno sostituiti insieme alle strutture in acciaio realizzati dalla Sicel di Ghini.

Tanti gli aneddoti condivisi con altri tifosi, che si incontrano in quello che sta diventando un luogo della memoria. Ma anche della speranza, perché i lavori consentiranno di riportare al 100 per cento l’agibilità della Curva Nord. Nell’attesa che in futuro qualcuno possa investire per realizzare un nuovo stadio, sul modello di quelli, moderni e funzionali, che si stanno edificando in diverse città italiane.