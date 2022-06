La Nord ancora cantiere per il campionato, soluzioni per gli abbonamenti in Gradinata VIDEO

Del resto lo stesso Matarazzo ha ricordato di come lo stadio sia un biglietto da visita per la città. E come il comfort siano una condizione per tornare a vedere i bambini e le famiglie negli stadi.

Gli abbonati della Nord in Gradinata

Il rifacimento della Curva Nord – ha detto ancora Matarazzo – è un primo passo in avanti. Nell’immediato però, ha ricordato il presidente Santopadre, la tempistica dei lavori impone delle valutazioni alla società per ciò che riguarda gli abbonamenti. Dato che la Curva Nord non sarà terminata per l’avvio del campionato, gli abbonati di Curva saranno sistemati in Gradinata. Occorre però a quel punto fare delle scelte affinché non si costringa a far spostare gli abbonati della Gradinata per le partite in cui la Curva Nord non sarà ancora disponibile.

Tra l’altro, come aveva annunciato l’amministrazione comunale, anche altre tribune dello stadio Curi saranno in futuro interessate da interventi di adeguamento. Anche se con una tempistica da definire, dopo che l’aumento dei prezzi e la difficoltà di approvvigionamento dei materiali legati alla crisi internazionale hanno fatto slittare i tempi inizialmente previsti per la Curva Nord e di conseguenza per il resto del Curi.

La campagna abbonamenti

Soluzioni che si stanno valutando per il via della campagna abbonamenti. Che, ha annunciato il presidente Santopadre, partirà tra il 27 giugno e il 4-5 luglio.

Il dg Matarazzo ha anche spiegato che, in chiave futura, si stanno studiando anche dei pacchetti con delle agevolazioni per i tifosi ospiti che pernotteranno a Perugia per visitare la città.