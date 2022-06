Matarazzo, un manager come dg: un segno del nuovo Perugia VIDEO

Il "cliente-tifoso" nel calcio di oggi, purché la società sappia cosa dare (e poter chiedere) ad uno e all'altro

La “macchina” che c’è dietro a quei giocatori in maglia biancorossa che scendono in campo. E quella parola “clienti” riferita anche ai tifosi. Qualcuno ha storto la bocca di fronte alle prime parole di Attilio Matarazzo da direttore generale del Perugia Calcio. Un manager con conoscenze amministrative ed esperto di marketing. Quelle competenze, ha spiegato il presidente Santopadre, che Gianluca Comotto, “uomo di calcio”, non ha. Pur ringraziando l’ex dg per aver accettato di venire a Perugia “in un momento difficile”. Una retrocessione inaspettata dopo un anno incredibile segnato anche dalla pausa dovuta al lockdown; una proprietà in rotta di collisione con la tifoseria. E Comotto che, allora, da ex grifone a cui i tifosi erano già legati, ha rappresentato per mesi la faccia della società che poteva confrontarsi con la piazza.

Arrivato dall’incarico in Lega B, Matarazzo per il Perugia ha detto di no ad una squadra di Serie A con cui aveva già un accordo. E questa è già una notizia, visto quanto successo troppo spesso, in questi ultimi anni, con allenatori e giocatori.