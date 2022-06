Calciomercato Grifo, manovre a centrocampo tra conferme e tentativi

Da Torino e Bergamo le conferme sull'interesse per Kone e Oliveri, da affiancare a un esterno di esperienza

Il ds del Perugia, Marco Giannitti, al lavoro per rivoluzionare il centrocampo del Grifo di Castori. Da Torino arriva la conferma dell’interessamento per Ben Lhassine Kone, classe 2000 che i granata hanno girato nella scorsa stagione in prestito al Crotone. Il ragazzo, dotato di grande corsa e temperamento, è un profilo che piace a Castori. E i rapporti tra il Perugia e il Torino sono buoni, come conferma l’operazione che lo scorso anno ha portato in biancorosso Jacopo Segre. La trattativa, stando sempre a quanto trapela da fonti vicine alla società di Cairo, sarebbe in stato avanzato.

Così come arrivano conferme della notizia, da noi anticipata, del tentativo di Giannitti di portare a Perugia in prestito l’esterno della primavera dell’Atalanta Andrea Oliveri. Talentuoso ragazzo palermitano che l’Atalanta aveva soffiato a Juventus e Roma e che Gasperini ha in grande considerazione. Proprio il Gasp ha consigliato Massimo Brambilla, allenatore della Primavera, a farlo giocare a tutta fascia.