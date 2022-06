Calciomercato Perugia, le mosse per portare il centravanti a Castori

Potrebbe interessare anche la forza fisica di Cedric Gondo, che da Cremona approderà all’Ascoli. Non sembrano invece esserci al momento margini per riportare a Perugia un altro attaccante grigiorosso, Samuel Di Carmine.

Idea Diaw, su cui c’è però il Modena

Il nome uscito nelle ultime ore per l’attacco è quello di Davide Diaw (30), di proprietà del Monza, che nell’ultimo anno ha vestito la maglia del Vicenza, con cui ha siglato 7 reti che non sono però bastate ad evitare la retrocessione dei veneti. Con la maglia del Monza non c’è spazio in A per l’attaccante di Cividale del Friuli, che nelle ultime due stagioni non ha brillato e che in B ha vissuto il suo momento d’oro con la maglia del Cittadella (17 reti, di cui 15 in campionato nella stagione 2019-20). Il Monza preferisce però la cessione al prestito proposto per Perugia e Diaw potrebbe quindi finire al Modena.

Con Ryder Matos confermato insieme a Marco Olivieri (l’accordo con la Juventus prevede il prestito anche pe rla prossima stagione, dopo l’arrivo a gennaio da Lecce), Castori davanti chiede un giocatore forte fisicamente e che abbia una certa esperienza. Intorno al quale si possono poi affiancare giovani interessanti, da far arrivare con la formula del prestito, come Mattia Compagnon (anche il suo cartellino è di proprietà della Juventus).

Il valer degli attaccanti

Quello del centravanti è un ruolo cruciale per il gioco di Castori. Ma senza avere soldi freschi da poter spendere, Giannitti, in cerca del colpo in prestito, dovrà attendere che si completi il valzer delle punte tra le squadre più ambiziose. Lo scorso anno, comunque, il direttore sportivo riuscì a portare a Perugia Manuel De Luca, che poi ha fatto piuttosto bene agli ordini di Alvini.

L’altra opzione, del resto, quella di puntare su un giovanissimo in arrivo dalla Primavera di una formazione di A, viene considerata troppo rischiosa per Castori, tanto più in una B che quest’anno si prospetta così difficile.