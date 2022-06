Calciomercato, prendono forma le ali del Grifo | Primi addii

Una stagione, quella a Salerno, che lo ha visto protagonista, con 35 presenze e 3 reti. Non abbastanza, però, da farlo confermare in quella Serie A che ha poi conquistato nuovamente disputando la parte finale dell’ultima stagione con la maglia grigiorossa della Cremonese.

Nato come difensore centrale, Casasola (vincitore dell’oro al Campionato sudamericano under 20) è poi cresciuto come esterno, di difesa o di centrocampo.

Fari puntati sui giovani

A destra lo affiancherà un giovane. Giannitti ha chiesto informazioni alla Fiorentina su Niccolò Pierozzi, nazionale Under 18 che alla Pro Patria ha fatto vedere buone cose e che all’occorrenza può giocare anche a destra. Su di lui ha acceso i riflettori anche il Sassuolo, fucina di giovani talenti. Ma comunque il ragazzo sarà mandato a fare esperienza in B e Castori sembra la figura giusta per farlo crescere.

Tra i giovanissimi, chieste informazioni all’Atalanta per il primavera Andrea Oliveri (19). Il Perugia ha provato ad inserirsi anche nelle trattative per il brasiliano Lucas Peres (20), che molto bene ha fatto a Chiasso, dove è arrivato dal Vasco De Gama. E’ un centrale molto duttile a dispetto della giovane età, che può essere impiegato anche sulla fascia. Su di lui ci sono la Sampdoria, che potrebbe girarlo in prestito. E il Perugia ci prova, per ripetere un’operazione che lo scorso anno ha portato l’attaccante Manuel De Luca in biancorosso. Che il prossimo anno potrebbe vestire la maglia del Pisa in B o quella della salernitana in A.

Idea Luperini per la mediana

Per la mediana, in attesa di definire la posizione di Burrai (che ha ancora un anno di contratto) il Perugia valuta la figura di Gregorio Luperini (28), centrocampista del Palermo già allenato da Fabrizio Castori a Trapani.

Fulignati e Carretta ai saluti

Davanti, è all’epilogo la sfortunata esperienza in biancorosso di Mirko Carretta, che dopo un buon avvio è stato falcidiato dagli infortuni. L’attaccante di Gallipoli (31) è destinato a dare esperienza tra i cadetti al debuttante Sud Tirol. L’opzione Simone Corazza non avrebbe invece avuto il via libera da Castori.

Saluta anche il portiere Fulignati, che scenderà in C per difendere la porta dell’Avellino, che ha superato la concorrenza di Cesena e Novara.

Ore decisive per Chichizola

Per quanto riguarda l’uomo che difenderà la porta del Perugia, mercoledì potrebbe essere il giorno decisivo per chiarire la volontà di Chichizola, che ha ancora un anno di contratto in biancorosso.