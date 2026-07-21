Bianca Baiocco quarta ai campionati europei under 18 - Tuttoggi.info

E’ sicuramente un quarto posto più dolce che amaro quello ottenuto da Bianca Baiocco ai Campionati Europei Under 18 che si sono tenuti allo stadio Guidobaldi di Rieti. L’atleta dell’Atletica Arcs Cus Perugia, al via con la maglia della nazionale nella finale degli 800 con il tempo di accredito più alto, corre con grande accortezza e nel rettilineo finale riesce a risalire sino al quarto posto finale. Gara lanciata su ritmi folli dalla favoritissima Ziva Remic ma nessuno segue la slovena che alla fine, appesantita resta lontana dal personale ma migliora il suo record dei campionati con 2:03.77. Sul podio salgono l’austriaca Magda Karalla (2:05.88) e l’irlandese Isabelle Gaffney (2:06.10). Per la Baiocco un bellissimo finale che la porta a risalire posizione su posizione fino al quarto posto con 2:07.06, crono non lontano dal personale stabilito in semifinale con 2:06.55 Un europeo di altissimo livello con tre 800 corsi in tre giorni con prestazioni cronometriche e anche dal punto di vista tattico notevoli per una ragazza al primo anno di categoria. “Ha avuto sempre ottime sensazioni – dice il suo allenatore Luigi Esposito che merita lui stesso i complimenti per l’ottimo lavoro che sta svolgendo- si è presa con autorità la qualificazione sia al primo turno, chiudendo terza, che in semifinale, seconda con il record personale. In finale è rimasta un po’ chiusa al momento propizio quando sono partite per le medaglie la seconda e la terza, ha recuperato terreno, ma le prime tre erano ormai avanti. E’arrivata in grande forma all’appuntamento più importante, migliorando come detto il primato personale di più di un secondo”. Per Bianca, campionessa italiana allieve, questo di Rieti rappresenta un risultato di grande prestigio, capace di confermare il talento e la competitività della giovane atleta ai massimi livelli internazionali; pur rimanendo ai piedi del podio, la prestazione assume un significato importante sia dal punto di vista sportivo sia da quello personale. Il risultato europeo non deve essere letto soltanto come un traguardo mancato, ma soprattutto come una base solida su cui costruire i prossimi obiettivi, essere così vicini alle medaglie rappresenta infatti uno stimolo ulteriore per continuare a migliorarsi e puntare a successi ancora più prestigiosi. Il quarto posto di Bianca, dunque, va oltre il semplice dato numerico: è il simbolo di un percorso sportivo di alto livello e la conferma che il futuro può riservare soddisfazioni ancora maggiori.