Amministrative Avigliano Umbro, scontro tra sindaco e vice - Tuttoggi

Due liste per le Elezioni Amministrative di Avigliano Umbro; per ricoprire il ruolo di sindaco si sono candidati Luciano Conti e Roberto Pacifici.

Elezioni Amministrative: domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 Avigliano Umbro (TR) dovrà eleggere il proprio sindaco e il nuovo consiglio comunale. Aspirano alla fascia tricolore Luciano Conti e Roberto Pacifici, attualmente sindaco e vicesindaco del comune umbro.

Due, dunque, le liste fra cui scegliere: Avigliano Prima di Tutto, Per Avigliano Umbro.

Avigliano Prima di Tutto – candidato sindaco Luciano Conti

Avigliano Prima di Tutto mira al miglioramento dei servizi e delle strutture pubbliche, alla riqualificazione dei centri storici e dei siti di interesse culturale e naturalistico, con la finalità di incrementare il turismo. Un’attenzione particolare, poi, rivolta ai giovani e alla “terza età”: a vantaggio dei primi, nello specifico, progetti di educazione civica, alimentare e ambientale, nonché agevolazioni per il trasporto scolastico; per gli anziani il potenziamento degli spazi di aggregazione. In primo piano, inoltre, la cultura, il turismo, le opere pubbliche, la manutenzione stradale, ma anche i parchi pubblici e le aree attrezzate.

Questi i candidati della lista: Fernando Contenti, Valentina Frasconi, Marco Gigli, Luca Longhi, Daniele Marcelli, Orietta Marinoni, Roberto Morelli, Jacopo Pelini, Matteo Sciarrini, Augusto Tinella.

Per Avigliano Umbro – candidato sindaco Roberto Pacifici

Per Avigliano Umbro: in posizione di rilievo i ragazzi e gli anziani, le categorie più “fragili” della società, soprattutto in questo momento storico. La lista, difatti, tende a fondare spazi di aggregazione e a promuovere laboratori creativi. Accanto a questo il turismo, l’impegno, da parte dell’Amministrazione, nel settore del commercio, delle attività artigianali, e in quello enogastronomico. Il tutto in un’ottica di tutela del suolo e mantenimento del territorio.

Di seguito i candidati della lista: Giuseppe Chianella, Ornella Piacenti D’Ubaldi, Luca Secondi, Giulia Bianconi, Luca Bernardini, Manlio Bertoldi, Sandro Fagiolo, Cristiano Franchini, Luigi Passagrilli, Umberto Selvetti.