Elezioni in Umbria, presentate le liste dei candidati | Tutti i nomi

Tutti i nomi in campo alle Amministrative che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 nei 12 comuni Umbri che devono rinnovare il Consiglio

Sono dodici i comuni dell’Umbria in cui si procederà all’elezione diretta del sindaco e al rinnovo del Consiglio i prossimi giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Per questo, oggi – 4 settembre entro le ore 12:00 – sono state presentate le liste elettorali e marchi che correranno per la posizione della più alta carica cittadina e si consigliere.

Le città chiamate alle urne sono 6 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni.

Provincia di Perugia Provincia di Terni *Città di Castello Amelia *Spoleto Montecastrilli *Assisi Avigliano Nocera Umbra Castel Giorgio Bevagna Otricoli Bettona Parrano

Di queste solo tre (*) superano i 15mila abitanti, soglia che determina la possibilità per le due liste che otterranno più voti per ogni comune, di poter andare al ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Questo nel caso in cui la lista con più voti non dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nei comuni sotto alla soglia dei 15mila abitanti il ballottaggio è previsto solo nel remoto caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco.

La presentazione delle liste

In ogni Municipio non c’è numero minimo di liste e relativi simboli che possono essere presentate all’Ufficio elettorale, ma sono le liste stesse a dover seguire alcune rigide regole. Vediamo insieme le principali.

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d’ordine progressivo. Per ogni consigliere vanno indicate le generalità e per il candidato sindaco (numero 1 di lista) anche il programma amministrativo.

Il numero dei candidati consiglieri per lista, invece, varia al variare delle dimensioni del comune. Il numero degli abitanti che è stato preso a riferimento è quello del censimento generale effettuato nel 2011. Queste le fasce che riguardano l’Umbria:

Numero abitanti N° Candidati – DA N° Candidati – A Fino a 3.000 7 10

In questa fascia rientrano i comuni di Avigliano Umbro (2.568), Castel Giorgio (2.178), Otricoli (1.915 abitanti) e Parrano con i suoi 590 abitanti

Numero abitanti N° Candidati – DA N° Candidati – A Da 3.001 a 10.000 9 12

Altri quattro comuni si trovano in questa fascia: Nocera Umbra (5.953), Montecastrilli (5.190), Bevagna (5.074), Bettona (4.302)

Numero abitanti N° Candidati – DA N° Candidati – A Da 10.001 a 15.000 12 16

Solo il comune di Amelia (11.781) rientra in questa fascia.

Numero abitanti N° Candidati – DA N° Candidati – A Da 15.001 a 30.000 11 16

Tra i comuni al di sopra dei 15mila abitanti, solo Assisi (27.377) rientra in questa fascia.

Numero abitanti N° Candidati – DA N° Candidati – A Da 30.001 a 100.000

(non capoluogo di provincia) 16 24

E infine sono Spoleto (38.429) e Città di Castello (40.064) i due comuni più grandi in questa tornata elettorale.

Parità di genere

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

Le liste per comune

Di seguito il riepilogo delle liste (in ordine di grandezza) presentate tra le 8:00 di ieri – 3 settembre e le 12:00 di oggi. Da questo passaggio istituzionale si apre la vera e propria campagna eletttorale:

Città di Castello

Sono 15 le liste elettorali definitive per un totale di quattro candidati a sindaco a Città di castello. Il totale delle candidature presentate è invece di 338 aspiranti consiglieri – che appoggeranno i rispettivi candidati sindaco.

I quattro in prima fila, in rigoroso ordine alfabetico sono Luciana Bassini, Andrea Lignani Marchesani, Roberto Marinelli e Luca Secondi.

Assisi

Cinque i candidati a sindaco nella città di Assisi. A insidiare il bis di Stefania Proietti l’imprenditore Marco Cosimetti, candidato di centrodestra e liste civiche, Francesco Fasulo, il più giovane tra i candidati a sindaco, il veterano Luigino Ciotti con @Sinistra e Roberto Sannipola con Alternativa Riformista.

Amelia

Ad Amelia, sono 3 i candidati sindaci che hanno presentato il proprio progetto politico; uno con la lista del centrodestra (Per Amelia) di Laura Pernazza, sindaco uscente, e le due di centrosinistra, risultato della frattura tra Pd locale con Piero Bernardini (Obiettivo Comune) e Pompeo Petrarca (Amelia Domani).

Bettona

Nel comune di Bettona sono quattro i candidati sindaci, due dell’area di centrodestra, Lamberto Marcantonini (Lega e Forza Italia, più civici) e Valerio Bazzoffia (Bettona da Vivere, Fratelli d’Italia). Per il centrosinistra c’è Gianluca Schippa, con Uniti per Bettona, e Lucio Bambini, candidato di area Pd che si presenta con la lista.

Nocera Umbra

A Nocera Umbra, dopo due tornate con tre liste, si torna all’uno contro uno. Virginio Caparvi schiera Futura Nocera uno schieramento che raccoglie esperienze dell’amministrazione uscente di area centro destra e Massimo Montironi (Scegliamo Nocera) supportato da diverse figure proventi dal centrosinistra e diverse novità.

