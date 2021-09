Elezioni Castello, una poltrona per 4. Depositate 15 liste, i nomi dei 338 candidati - Tuttoggi

Scaduto stamattina alle 12 il termine per la presentazione delle liste, la campagna elettorale a Città di Castello ora entra nel vivo con una sfida a 4, ecco tutti gli aspiranti al Consiglio comunale

“Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro!”. La campagna elettorale a Città di Castello – ad un mese esatto dal voto per le elezioni amministrative (3 e 4 ottobre) – entra finalmente nel vivo: stamattina alle 12, infatti, sono state depositate 15 liste elettorali definitive – per un totale di 338 aspiranti consiglieri – che appoggeranno i rispettivi candidati sindaco.

I candidati sindaco

Dopo una spasmodica attesa, alcune (ma non troppe) scaramucce interne, e tanta tattica politica per arrivare ad un nome che potesse rappresentare tutti i tifernati per i prossimi 5 anni, alla fine i pretendenti alla poltrona di Luciano Bacchetta (sua per due mandati consecutivi) nell’ufficio di Piazza Gabriotti sono 4, in rigoroso ordine alfabetico (come nella foto): Luciana Bassini, Andrea Lignani Marchesani, Roberto Marinelli e Luca Secondi.

Le due anime del centrosinistra…

Sia centrosinistra che centrodestra hanno deciso di correre “spaccati”, alimentando così le possibilità di un concreto ballottaggio il 17 ottobre prossimo. Il nome dell’attuale vicesindaco Luca Secondi – che fin da gennaio è rimbalzato per primo sui tavoli della maggioranza – ha convinto da subito Pd, Psi, La Sinistra per Castello, Italia Viva e Azione ma non l’altra anima del centrosinistra (Castello Cambia, M5S, Europa Verde e La Sinistra), che ha puntato con forza sull’(ex) assessore ai Servizi sociali Luciana Bassini.

…e del centrodestra

Una rottura interna vissuta anche sul fronte centrodestra: a far saltare la coalizione allargata, pure in questo caso, è stato il profilo “civico” avanzato dalla Lega, quello dell’avvocato Roberto Marinelli (nemmeno iscritto al partito), che non ha trovato d’accordo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc – decisi a puntare sull’esperienza politica pluriventennale di Andrea Lignani Marchesani (alla sua terza candidatura).

Liste e candidati consiglieri

Delle 15 liste presentate, ben 5 sosterranno Luciana Bassini (Castello Cambia, Civici X Città di Castello, M5S, Sinistra Civica Progressita e Unione Civica Tiferno), 4 Luca Secondi (Civica per Secondi, La Sinistra per Castello, Pd e Psi, e infine 3 ciascuno per Andrea Lignani Marchesani (Civica Libera Tutti, Fd’I e FI) e Roberto Marinelli (Autonomi e Partite Iva, Lega e Marinelli sindaco).

Sempre in ordine alfabetico ecco, in dettaglio, i 4 candidati sindaco, le liste di riferimento e i 338 candidati al Consiglio comunale:

Luciana Bassini

(5 liste, 106 candidati)

Castello Cambia (24 candidati): Emanuela Arcaleni, Enrico Belardinelli, Paolo Bianchini, Errica Bianconi, Vincenzo Bucci, Fanetta Cardinali detta “Fanette”, Sonia Cecci, Elisa Chierici, Alberto Ciampelli, Roberto Colombo, Nicolò Consigli, Anna Cumbo, Lucia Fiorucci, Francesco Fulvi, Caterina Magliocchetti, Roberto Marcucci, Lorenzo Martini, Niccolò Neri, Enrico Paci, Gabriella Piaggesi, Chiara Riccitelli, Stefano Tacchini, Alessandra Valeri, Luisa Vitale

Civici X Città di Castello – Bassini sindaco (16 candidati): Lorenzo Anania, Donato Biccheri, Sandro Bonelli, Gregorio Chiarioni, Ida Ciribilli, Marinella Del Sere, Massimo Dottorini, Rina Guerri, Salvatore Liccardi, Leonardo Mazzanti, Monica Pecorelli, Victorita Pricop, Luca Procelli, Nicola Rossini, Roberta Selvi, Enrica Sonagli



Movimento 5 Stelle (18 candidati): Sara Abdellaoui, Madia Elvira Alò, Alice Bacci, Flora Benvenuti, Matteo Cardinali, Selma Aurora Carrera, Nikita Ciocchetti, Paolo Colagiova, Anna Del Buono D’Ondes, Anna Roberta Fois, Stefania Granci, Mauro Invidia, Federica Lucchetti, Aurora Perone, Stefano Picchi, Alessandra Rossi, Lanfranco Sarti, Eleonora Stacchetti

Sinistra Civica Progressista (24 candidati): Christian Biagini, Fabrizio Bartolini, Marcella Bartolomei, Francesco Benedetti, Serena Bianchini, Matteo Biocchini, Elisa Celicchi, Vittorina Coppi, Federico Cucchiarini, Roberto Gaggioli, Giordano Giorgi, Francesca Grilli, Matteo Guerri, Antonella La Rocca, Giancarlo Mancini Alunno, Federico Margutti, Giancarlo Martinelli, Franco Mercantini, Matteo Mignolini, Sandro Radicati, Andrea Radicchi, Donatella Sponticcia, Dafne Testi, Anna Maria Zangarelli

Unione Civica Tiferno (24 candidati): Luisella Alberti, Sibilla Alunni, Luigi Bartolini detto “Trivello”, Alessandro Cavargini, Antonio Coletti, Francesca Conti, Massimo Cortesi, Barbara Cucchiarini Baldicchi, Lazzaro Gaudenzi Fiorucci detto “Lilo”, Caterina Giallini, Ascanio Graziotti, Marco Lanari, Andrea Mambrini, Niccolò Dimitri Massetti, Chiara Mearelli, Matteo Meozzi, Carla Orbi, Marcello Rigucci, Matteo Riponi, Alessio Robellini, Carlo Rossi, Filippo Schiattelli, Michela Traversini, Fjorina Xhaferi detta “Fiorina”

Andrea Lignani Marchesani

(3 liste, 72 candidati)

Castello Civica (24 candidati): Giada Angeloni, Luca Aureli, Sara Camilletti, Rita Carchedz, Marco Cerrini, Omar Chiatti, Andrea Chierici, Elena Corsi, Rita Cuccarini, Massimo Fedeli detto “Martello”, Isabella Franchi, Chiara Lausi, Stefano Manfucci, Paolo Paladino, Dimitri Parlani, Diego Pincardini, Luca Pogliani, Carlo Reali, Valeria Ripi, Fabrizio Rossi, Francesca Santucci, Natalia Borisouna Sokolova, Alessio Piccioloni, Michele Tavanti

Forza Italia (24 candidati): Bibiana Berti, Alessandra Caldari, Ugo Caselli, Caterina Domenichini, Ornella Dominici, Beatrice Ercoli, Sonia Fanucci, Luca Ghigi, Nicola Giorgi, Stefania Lanciotti, Francesco Marconi, Bruno Martinelli, Stefano Meozzi, Daniel Merlino, Gilberto Milli, Francesca Polidori, Simona Santi, Cesare Sassolini, Cristiana Sellini detta “Valentina”, Moira Lena Tassi, Renzo Tettamanti, Clara Vincenti, Enrico Volpi, Elena Zadkova

Fratelli d’Italia (24 candidati): Michele Alberino, Riccardo Baccarini, Laura Barulli, Maria Elisa Bernardini, Sandro Busatti, Emanuele Carini, Otello Celia, Pier Luigi Coppini, Silvia Fiorucci, Annalisa Lelli, Riccardo Leveque, Marzia Mariangeli, Augusto Mariotti, Elisa Martinelli, Alessandra Massetti, Camillo Massetti, Giorgio Montedori, Benedetta Paolieri, Nico Perugini, Francesco Algeri Rignanese, Lucilla Romanetti, Elda Rossi, Daniele Russo, Gianluca Tosti

Roberto Marinelli

(3 liste, 64 candidati)

Autonomi e Partite Iva (16 candidati): Maria Rosa Basco, Giacomo Brunetti, Patrizia Caidominici, Andrea Capanni, Mattia Capanni, Francesca Capoccia, Michela Cardinali, Augusto Dini, Elvia Dolfi, Alessio Ferranti, Federico Fiorucci, Giuliana Palazzuoli, Silvia Piconi, Laura Romiti, Raffaella Sacconi, Vallì Tarzariol

Lega Salvini Città di Castello (24 candidati): Lorenzo Anderini, Giorgio Baglioni, Daniela Brodi, Alessia Brunellini, Mauro Bucci, Alessio Campriani, Michele Checconi, Cristian Chitarrai, Brunella Fiorucci, Giulia Ghigi, Alessio Giuliani, Silvia Giuliani, Marco Grosso, Simone Lambruschi, Valerio Mancini, Donato Mazzorana, Chiara Parlani, Roberto Prosperi, Manuela Puletti, Loredana Radicchi, Maurizio Rapaioli, Francesco Smacchia, Mattia Stagi, Michele Volpi

Marinelli sindaco – Il cambiamento che ti aspettavi (24 candidati): Federico Agostinelli, Federico Benedetti, Marta Briganti, Chiara Caldari, Tommaso Campagni, Fabio Cerbella, Veronica Citti, Gabriele Crocioni, Veronica Cuzzolin, Roberta Giorni, Simona Governatori, Elena Gragnoli, Elena Guerri, Nicoletta Landi, Alessio Leonardi, Massimo Mariangeli, Alessio Marini, Tommaso Mariucci, Silvia Norgiolini, Federico Panizzi, Errico Paradisi, Alessandro Pentiricci, Lucia Petricci, Simonetta Valentini

Luca Secondi

(4 liste, 96 candidati)

Civica per Secondi (24 candidati): Claudio Bastianoni, Fabio Bellucci, Michela Botteghi, Marco Calderini, Cinzia Cenni, Enrico Chiaramello, Alessia Ferri, Luciana Freddi, Elena Genovesi, Giulia Gragnoli, Andrea Graziotti, Vittorio Massetti, Laura Mazzei, Claudia Mori, Anna Maria Nardi, Patrizia Petruzzi, Alice Polchi, Andrea Procelli, Rosanna Sabba, Claudio Serafini, Luca Tognelli (detto “Dj Nos”), Cristiano Torrini, Laura Trombi, Monica Zangarelli

La Sinistra per Castello (24 candidati): Mauro Alcherigi, Alessandro Alunno, Mauro Antonelli, Paolo Bellucci, Davide Benedetti, Luana Bettacchini, Beatrice Borrani, Riccardo Camilloni, Marco Canosci, Paolo Capacci, Silvia Capanni, Mattia Caselli, Patrizia Ceccarelli, Federico Del Bene, Romina Duchi, Sandro Graziotti detto “Ciaccio”, Martina Nisi, Cecilia Paganelli, Francesco Paoloni Nocenti detto “Baracca”, Samantha Pescari, Simona Pettinari, Roberto Riuzzi detto “Riu”, Gianluca Severini, Ornella Maria Sticchi

Partito Democratico (24 candidati): Luca Baldelli, Nicola Bastianucci, Federico Bevignani, Gaja Bonanno, Rodolfo Braccalenti, Roberto Brunelli, Chiara Burzigotti, Domenico Duranti, Alessandra Forini, Gionata Gatticchi, Silvia Giannini, Giovanni Giogli, Maria Grazia Giorgi, Marcello Gnoni, Letizia Guerri, Sara Guglielmi, Mauro Mariangeli, Matteo Massetti, Anna Migliorati, Monica Milli, Massimo Minciotti, Monia Paradisi, Arianna Rossi, Alessio Tibulli

Partito Socialista Italiano (24 candidati): Luciano Bacchetta,Sabrina Balducci, Enrico Benedetti, Paolo Bettacchioli, Elisa Boncompagni, Benedetta Calagreti, Riccardo Carletti, Rita Chiarini, Federico Del Gaia, Fabrizo Duca detto “Fez”, Federico Fiorucci, Luigi Gennari, Loriana Grasselli, Gianfranco Gustinelli, Paolo Mancini, Tommaso Massimilla, Marco Mearelli, Francesco Morbidelli, Francesca Nardi, Sara Papa, Danilo Passeri, Marco Pettinari, Daniele Surano, Ugo Mauro Tanzi