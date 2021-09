Nocera Umbra, corsa a due: sfida Caparvi – Montironi

Torna la sfida a due, dopo due tornate con tre candidature in corsa

Da un lato il 38enne Virginio Caparvi, parlamentare dal 2018, segretario regionale della Lega, dall’altra il medico di base in pensione Massimo Montironi. A Nocera Umbra, dopo due tornate con tre liste, si torna all’uno contro uno. Caparvi schiera “Futura Nocera“, Montironi “Scegliamo Nocera“. Il primo ha creato uno schieramento che raccoglie esperienze dell’amministrazione uscente, diverse figure proventi dal centrosinistra e diverse novità. La nascita della formazione di Montironi, nel quale si riconoscono le forze di centrosinistra, è stata più travagliata. Tra i suoi nomi, qualche vecchia conoscenza della politica e diverse altre giovani novità, che dovranno misurarsi con le preferenze.

Massimo Montironi, Scegliamo Nocera

Si chiama “Scegliamo Nocera” la lista di Massimo Montironi, il medico di base in corsa da febbraio 2021. I nomi in corsa sono Angeletti Osvaldo pensionato ex dipendente Merloni; Armillei Riccardo laureato in veterinaria; Beni Stefano diplomato; Cesca Alberto geometra in pensione;

Cucchiarini Roberta diplomata; Moretti Lara laureata in lettere; Muzzi Monica laureata in scienze politiche; Passeri Francesco pensionato FFSS;

Parroccini Marianna laureata in cooperazione e sviluppo locale ed internazionale; Nati Danilo laureato in lettere e archeologia; Sollevanti Moreno diplomato; Zurla Roberta diplomata.

Virginio Caparvi, Futura Nocera

Con lui correranno Alberto Scattolini, Alberto Armillei, Maria Berardi, Michela Biagioni, Elisa Cacciamani, Matteo Capasso, Giuseppe Cioli, Tonino Frate, Elisabetta Fratini, Vincenzo Pierantoni, Paolo Rocconi, Mauro Sabatini.